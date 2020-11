Le promoteur bordelais Idéal Groupe intensifie sa stratégie immoblière globale

Parti de la promotion immobilière classique, le groupe bordelais Ideal Groupe développe une nouvelle stratégie pour s'adapter à une crise du Covid-19 qui bouleverse toutes les prévisions d'avant le confinement. Après avoir géographiquement diversifié sa croissance Ideal Groupe, sans renoncer à ses nouveaux espaces, concentre désormais ses efforts sur des zones objectivement actives du marché immobilier.

Qu'il s'agisse du Pays basque ou de Bordeaux Métropole, Ideal Groupe y démultiplie ses segments de marché, en créant de nouveaux métiers, pour coller au plus près des besoins de la clientèle.

"Depuis 2011 notre groupe a étendu son activité de l'urbain au collectif, de la primo accession -avec le programme des 50.000 logements- au très haut de gamme... Nous avons aujourd'hui un marché à Bordeaux et à Bordeaux Métropole qui est à l'arrêt. Pour faire face à cette baisse d'activité nous avons décidé de nous réinventer, confirme Pierre Vital, président et cofondateur d'Ideal Groupe, avec Edouard Myon. Aujourd'hui, poursuit-il, nous ne faisons plus simplement du logement mais nous nous lançons aussi dans le bureau. L'accompagnement de nos clients, initié depuis quelques années avec la création du Club Ideal Groupe, nous l'intensifions avec de nouveaux services".