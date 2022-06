La Région Nouvelle-Aquitaine embarque 28 startups au salon VivaTech

On ne prend pas les mêmes, mais on recommence. La délégation des startups accompagnée par la Région Nouvelle-Aquitaine sera à nouveau composée de 28 représentants, comme c'était le cas en 2021, pour la prochaine édition du salon VivaTech. Elle se déroulera à Paris, porte de Versailles, du 15 au 18 juin et doit accueillir les startups françaises les plus innovantes.

L'effectif 2022 est renouvelé à 85 % par rapport à l'an passé. Les représentants de Touch Sensity, Midipile Mobility, Rematch et Libu vivront quant à eux un deuxième salon d'affilée. La sélection du conseil régional, non-exhaustive des pépites de la tech en Nouvelle-Aquitaine, se centre autour de six grands axes de développement : l'industrie, la santé, l'environnement, les matériaux innovants, la société et le numérique. Sur les 28 entreprises invitées, 17 sont basées en Gironde.

La sélection 2022 de la région Nouvelle-Aquitaine pour le salon VivaTech de Paris

Industrie

PickWheel, transporteur électrique personnel qui ne se conduit qu'avec les pieds.

Génération robots, robot autonome pour la sécurité et l'inspection industrielle.

Delfox, plateforme d'autonomie décisionnelle.

Adaxis, logiciel d'impression 3D robotisée.

Gr Bim, gestion, exploitation et maintenance du bâtiment.

Santé

Liber, sensibiliser et accompagner en matière de prévention et de dépistage des cancers.

Relax, solution de distraction audiovisuelle pensée pour s'intégrer dans le parcours de soin.

Abys Medical, solution d'assistance destinée aux chirurgiens vétérinaires et humains

mesoigner.fr, gestion globale des entretiens officinaux, du recrutement à la réalisation de l'acte.

Ilasis Laser, bistouri laser permettant d'automatiser une partie de l'opération de la cataracte.

PureNat, purificateurs nouvelle génération utilisant une technologie de rupture qui détruit les polluants de l'air.

Environnement

Recyclamer, première gamme de robots solaires autonomes pour la dépollution des espaces aquatiques.

Air Booster, solution de réduction de la consommation de chauffage par murs métalliques.

Elzeard, application numérique d'optimisation de la planification des cultures agricoles.

Ecométrique, prestations de service pour le suivi des micropolluants dans les eaux par échantillonnage passif.

NRGYBox, pilotage de l'éclairage public basé sur l'analyse des flux de population issus des opérateurs téléphoniques.

Libu, éclairage qui améliore la santé au travail.

Matériaux innovants

Scale, premier matériaux conçu intégralement à partir d'écailles de poisson.

RBX Créations, nouveaux matériaux issus du chanvre et du lin caractérisés par leur polyvalence et faible impact environnemental.

Touch Sensity, rendre tous les matériaux sensibles aux interactions physiques mécaniques sans avoir recours à des capteurs.

Société

MyEli, bijou connecté incluant un dispositif de signalement des agressions.

Genius Objects, pochette intelligente et une application qui permettent la conscientisation et la réduction du temps d'écran.

Hypnovation Group, application d'apprentissage des langues étrangères sous hypnose.

Rematch, capturer, diffuser et regarder les meilleurs moments des matchs amateurs via une application mobile.

Tcheen, plateforme permettant de composer soi-même son évènement écoresponsable.

Midipile Mobility, véhicule bas carbone et inclassable destiné à la micro-logistique urbaine.

Numérique

Tehtris-Security, contrer les cyberattaques inconnues les plus fulgurantes via un réseau de capteurs intelligents.

Ikomia, outil logiciel qui permet à tout développeur de facilement utiliser des algorithmes d'intelligence artificielle.