Logistique : ces startups qui proposent aux professionnels d'externaliser leurs stocks

Le secteur du stockage et de l'entreposage ne connait pas la crise. Bien au contraire :

"La location d'espaces de stockage est une activité très liée à toutes les crises, avec des personnes qui cherchent à arrondir leurs fins de mois et des déménagements qui explosent. Nous avons fait 70 % de croissance en 2020 et la même chose en 2021 sur notre activité historique à savoir en CtoC et BtoC", témoigne Laure Courty, fondatrice et directrice de l'entreprise bordelaise Jestocke.

Mais pendant la crise sanitaire, Jestocke a aussi décidé de se lancer dans le BtoB. "Cela faisait longtemps que je voulais y aller mais la crise a été un gros accélérateur. Nous avions de plus en plus de demandes de professionnels", reconnait Laure Courty. Résultat, Jestocke a lancé le service fin 2020. "Nous avons fait une très belle première année en signant avec 130 clients dont un tiers d'étrangers" confie-t-elle à La Tribune.

Logistique externalisée

Pour autant, pas de copier-coller entre les deux activités.

"Au départ, je pensais naïvement que nous pourrions répondre aux professionnels via notre plateforme jestocke.com. Mais ils ont des besoins très spécifiques. Ils n'ont pas de problème de stockage mais des problèmes de logistique. Nous proposons donc des espaces de stockage et de logistique. Les besoins d'un professionnel sont très complexes et bien souvent les clients ne sont pas des experts de la supply chain", insiste-t-elle.

Jestocke a donc noué des partenariats avec des logisticiens. Plus de 500 partenaires, à ce stade, sur tout le territoire français.

"Le taux de vacance des acteurs de la logistique s'élève en moyenne à 20 %", précise Laure Courty.

A partir de là, Jestocke récupère la donnée d'un client, la qualifie et lui trouve le bon logisticien. "Mais nous ne faisons pas que de la mise en relation. En tant qu'entreprise de la tech, nous avons développé une application qui permet à un client de dialoguer très facilement avec l'entrepôt, d'avoir une visibilité sur les stocks, de suivre en temps réel les mouvements dans l'entrepôt déporté. Cela permet aux entrepôts de s'organiser. Ils savent exactement quand les clients vont arriver avec quelles marchandises", explique Laure Courty qui communique actuellement sur le nom de cette nouvelle marque : Waresito.

Parmi les clients professionnels, figurent des entreprises étrangères qui testent ainsi le marché européen, des entreprises qui n'ont pas de personnel dédié à la logistique dès lors que la marchandise quitte leurs entrepôts ou encore des entreprises qui avaient un problème de sécurisation et de suivi des stocks.

Flexibilité

"Nous arrivons avec le bon produit au bon moment, puisqu'il répond, entre autres, à des enjeux écologiques et à une demande de livraison rapide. Nous digitalisons la supply chain qui en avait besoin. Par ailleurs, alors que la crise Covid a conduit à une prise de conscience de l'importance d'être flexible, cela permet à une entreprise de réagir plus facilement face à un accroissement ou au contraire à une baisse d'activité et d'avoir des coûts variables et non fixes", analyse Laure Courty.

Avec Waresito, l'entreprise propose des contrats flexibles ou temporaires, en fonction des demandes de chaque client. "Il n'y a pas de contrat avec engagement sur un bail 3-6-9. Tant que le client a des palettes au sein de l'entrepôt partenaire, il y a un contrat. Dès lors qu'il n'y a plus de palettes, il n'y a plus de contrat", précise Mathieu Patron, responsable marketing chez Waresito et Jestocke.

Laure Courty, fondatrice de Jestocke qui a lancé sa marque Waresito pour le BtoB. Crédit Jestocke.

Un nouvel acteur

Flexibilité, c'est le terme également mis en avant par une autre société bordelaise StockOn qui s'est lancé en décembre 2021 et revendique également une formule sans engagement. Son fondateur est le gérant de la société BoatOn qui propose, depuis 2018, de la gestion de bateaux et de stockage. "Chemin faisant, nous nous sommes rendus compte qu'une autre population de clients avait de gros besoins, à savoir les entreprises, en particulier dans le BTP, le e-commerce et l'artisanat", rembobine Bertrand Gerbaud désormais à la recherche d'espaces vacants et non encore sur le marché. Des espaces intérieurs comme extérieurs. "En 2018, il y avait 78 millions de m2 d'entrepôts en France selon le ministère de la transition écologique", s'empresse-t-il de rappeler.

Côté offre, StockOn met sur le marché des espaces qui appartiennent à des plateformes logistique, transporteurs, déménageurs, SCI ou encore agriculteurs. Côté demande, la société a pour clients des groupe de logistique, des grossistes alimentaires ou non, des acteurs du BTP ou du e-commerce. StockOn, dont le site sera finalisé dans le courant de l'été, prévoit, à terme, de proposer un espace de stockage tous les 40 kilomètres sur le littoral et en périphérie des grandes villes.

Jestocke recrute

De son côté Jestocke, avec Waresito, lorgne déjà sur l'Europe. "La logistique n'a pas de frontière et nous avons déjà des clients à l'étranger. Il y a une grosse profondeur de marché avec le BtoB", reconnait Laure Courty pour qui, dans deux ans, l'activité BtoB devrait avoir rattrapé le BtoC et le CtoC. Jestocke qui emploie 35 personnes devrait monter à une quarantaine de salariés d'ici à la fin de l'année. L'entreprise recrute des commerciaux, des profils produit et tech et quelques fonctions support.