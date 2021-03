Pièces détachées : SDS lance une marketplace pour valoriser les stocks de ses clients

Installés à Blanquefort, au nord de Bordeaux, non loin des terrains de l'ex-usine Ford Aquitaines Industries, les entrepôts de l'entreprise SDS viennent de s'agrandir significativement en ce début d'année 2021. Cette PME discrète emploie plus de 120 salariés pour pas moins de 55 millions d'euros de chiffre d'affaires, en hausse de 10 % en 2020. Son métier c'est le commerce des pièces détachées et le groupe SDS vient d'y ajouter une activité de dépôt-vente pour valoriser les stocks invisibles de ses clients.

30.000 pièces détachées référencées

"Sur désormais 9.000 m2, nous stockons plus de 30.000 références de pièces détachées de 900 marques principalement pour les petits et gros électroménagers et nous disposons d'un catalogue de cinq millions de références. On joue le rôle d'intermédiaire entre les fabricants et les réparateurs, distributeurs et utilisateurs", détaille François-Xavier Desgrippes, le directeur général de l'entreprise créée en 1975.

SDS compte 4.000 clients actifs mêlant des distributeurs et acteurs nationaux, tels que Boulanger, qui pèsent 70 % de l'activité, et des revendeurs et...