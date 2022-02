La nouvelle plateforme logistique de La Poste ouvrira en Gironde fin 2023

"L'année 2020 nous a fait gagné deux ans de croissance" dit-on à La Poste. L'avenir du colis et de ses systèmes de distribution s'est vu certes renforcé par la crise sanitaire de Covid-19, mais son haut rythme de développement se prévoyait déjà avant. Quand le groupe La Poste annonce, fin janvier 2022, l'ouverture d'un nouveau centre logistique pour 2023 en Gironde, dédié au traitement des colis, l'entreprise s'appuie alors sur une stratégie initiée en réalité dès 2018.

Le nouveau centre de Cadaujac (33) s'étendra sur 22.000m² d'entrepôt et 73.000m² de terrain. Son coût est chiffré à 40 millions d'euros, exclusivement financé par le plan d'investissement de 450 millions d'euros décidé en 2018 et qui doit permettre à La Poste de dépasser le milliard de colis distribués d'ici 2030. Soit une croissance multipliée par 2 alors que le groupe a dépassé les 500 millions d'unités traitées l'an dernier en France. Au total, sept plateformes logistiques nouvelle génération seront ou ont déjà été lancées (Calvados, Isère, Pas-de-Calais, Seine-et-Marne, Var et Val-d'Oise).

Requalification des emplois

Le site de Cadaujac doit remplacer l'actuel centre de Bègles, sur la métropole de Bordeaux, où les 130 salariés peuvent traiter jusqu'à 10.000 colis à l'heure. Le déménagement s'accompagnera de l'arrivée d'une nouvelle machine de tri, aux capacités deux fois supérieures. Alors qu'aucune embauche n'est prévue, la direction annonce que l'ensemble des emplois sera maintenu.

"C'est du pipeau absolu" tance Xavier Dauga, secrétaire départemental de Sud-PTT. Le syndicat dénonce un déménagement qui va entraîner la disparition de certains postes pour faire place à la sous-traitance. "Une partie du tri effectué à l'heure actuelle par les postiers de Bègles sera automatisé et sous-traité par Viapost [filiale de La Poste spécialisée dans le transport, ndlr]" veut pointer Julien Colas, représentant du personnel. Selon Sud-PTT, seuls 80 des 130 emplois actuels pourraient être maintenus. Un chiffre que dément la direction.

Bail locatif

Pour La Poste, cette refonte de son réseau national vise à répondre aux besoins de ses clients les plus importants. "Les futurs services proposés par Colissimo permettront d'atteindre une livraison à J+1 de la commande sur l'agglomération bordelaise, contre J+2 aujourd'hui, selon les demandes formulées par les plateformes du e-commerce" relie Yann Briand, chef de projet du centre de Cadaujac. L'occasion aussi de réinternaliser certains services qui ne pouvaient être traités sur le site de Bègles, faute de place.

L'entrepôt de Cadaujac, qui doit connaître des aménagements durant presque deux ans, était un ancien centre de stocks du distributeur alimentaire Lidl. La Poste a récupéré le bail locatif du site qu'elle va investir progressivement jusqu'à la mise en fonction. Si la plateforme doit devenir le nouveau cœur logistique du grand sud-ouest, elle n'interviendra pas dans la logistique du dernier kilomètre. Un maillon regardé de près par une multitude d'acteurs, mais dont la rentabilité économique se révèle encore périlleuse à trouver.

