Nouvelle-Aquitaine : le président de l'UIMM met l'apprentissage au centre de la reprise

Nicolas Foucard président de l'UIMM de Nouvelle-Aquitaine (Crédits : UIMM Nouvelle-Aquitaine)

Au 1er jour du déconfinement, Nicolas Foucard, président de l'Union des métiers et industries de la métallurgie (UIMM), Gironde-Landes et Nouvelle-Aquitaine, livre à La Tribune sa vision de la relance économique. En plus de souplesse pour l'application des nouvelles règles sanitaires dans les entreprises, Nicolas Foucard, par ailleurs directeur de l'établissement ArianeGroup du Haillan (Bordeaux Métropole), en appelle à un Plan Marshall centré sur la formation et l'apprentissage.