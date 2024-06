New Space : les atouts de Bordeaux face au leadership toulousain

En moins de deux ans, une dizaine d'acteurs étrangers du NewSpace ont posé leurs valises à Toulouse. La Ville rose déploie les grands moyens pour courtiser les startups de tous horizons attirées par la richesse de l'écosystème de la capitale européenne historique du spatial mais aussi sa qualité de vie. Face à ce leadership difficile à contester, Bordeaux n'entend pas pour autant baisser les bras et met tout en œuvre pour attirer son lot de pépites en Gironde en jouant notamment la carte du meilleur plan B, mais pas seulement.

Agena Space (ex-Aerospacelab France) a choisi Bordeaux pour implanter et développer ses activités. À l'inverse, après avoir hésité, Astroscale a jeté son dévolu sur Toulouse qui attire un nombre croissant de jeunes entreprises innovantes du monde entier. Les raisons ? Chaque entreprise a les siennes. « À Toulouse, il y a un très grand nombre de startups dans le domaine du spatial ce qui est moins vrai, ici, à Bordeaux où la volonté de la région d'investir dans la filière est forte. Il faut ajouter à cela un contexte universitaire et des laboratoires parmi les meilleurs au monde qui nous offrent l'opportunité de nous développer », témoigne Jean-Daniel Testé, président d'Agena Space qui a bien l'intention de rester dans la région bordelaise au moment d'accélérer.

Concernant le choix d'Astroscale, Bordeaux Technowest l'explique : « Cet exemple illustre la juste répartition des activités entre Toulouse et Bordeaux. Toulouse est tournée vers les satellites quand Bordeaux est spécialisée dans les lanceurs. Astroscale, n'est ni plus ni moins qu'un satellite, c'est donc logique. Sachant que derrière, Dark Space, qui va s'implanter en Gironde, nettoiera l'espace et donc les débris des satellites », s'amuse Adrien Selvon, responsable Filière Aéronautique/Spatial/Défense chez Bordeaux Technowest où sont incubées douze startups, dont Aerix, Hynaero, Sylphaero, ou encore Nova Carbon.

« Un environnement d'essai conséquent »

C'est de bonne guerre. « La concurrence est saine », commente-t-il. « En dézoomant, nous voyons que les succès de Toulouse et de Bordeaux s'additionnent et globalement, nous avons un grand sud-ouest français qui, à l'échelle mondiale, est quand même hyper compétitif. »

« Il ne s'agit d'ailleurs pas pour Bordeaux de se positionner sur tout. Nous respectons les spécialisations des régions françaises. Typiquement l'hélicoptère n'est pas un sujet néo-aquitain encore moins grand sud-ouest. C'est un sujet de la région Paca autour de Marignane », explique Adrien Selvon. Ces dernières années, Bordeaux s'est notamment spécialisée dans le drone avec un centre d'essais et d'expérimentation de drones, le CESA Drones. En 2023, cette filiale de Bordeaux Technowest a obtenu le doublement de la surface de sa zone de vols à longue distance pour atteindre 100 km le long du littoral girondin. Elle a également complété son offre par une zone d'essais en zone urbaine à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac.

« De manière générale, la Gironde dispose d'un environnement d'essai conséquent pour le civil, le militaire et en proximité immédiate. C'est un très gros point fort », souligne Adrien Selvon.

Une zone d'essais en vol de drones a été créée au sein de l'aéroport de Bordeaux (crédits : PC / La Tribune)

Un foncier disponible en bord de pistes

Mais c'est surtout le foncier disponible en bord de piste à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac qui constitue l'un des principaux leviers du territoire pour attirer, plus largement, des startups du secteur aéronautique spatial défense. 14 hectares sont en effet dévolus au développement économique et à l'atterrissage d'entreprises de la filière. « Des projets n'ont pas abouti par le passé et nous avons la chance d'avoir ce foncier disponible », reconnait Hervé Etchénique, responsable du service immobilier commerce à l'aéroport de Bordeaux. « C'est un actif unique et hyper rare en France » insiste Arnaud Machinet, chef de projet filière ASD pour Invest in Bordeaux.

The Exploration Company, dont les bureaux sont installés à Mérignac, a été la première, il y a trois mois, à poser ses valises sur la concession aéroportuaire dans le cadre d'une autorisation d'occupation temporaire pour des essais moteurs.

« Il s'agit de la première implantation en bord de piste réalisée ensemble (Aéroport, Bordeaux Technowest, Invest in Bordeaux) et un exemple concret de notre travail conjoint », souligne Adrien Selvon. « Il n'y a pas toujours eu un tel alignement. Aujourd'hui, c'est le cas et c'est rassurant pour un porteur de projet », reconnait à son tour Hervé Etchénique.

Les arrivées de deux autres entreprises sur le foncier aéroportuaire ont d'ores et déjà été annoncées : Dark et Hynaero qui développe un hydravion bombardier d'eau. Toutes les deux ont signé des accords de partenariat avec l'aéroport et travaillent sur une implantation physique incluant un accès au tarmac.

« Il y a eu un changement ces dernières années au niveau de l'aéroport. D'un hub de transport, il est en train de prendre une casquette d'aménageur. C'est un vrai changement de métier et c'est grâce à ce travail avec l'aéroport que nous avons récemment fait de belles captations. Cela s'ajoute aux perspectives que nous offrons aux startups en incubation », explique Adrien Selvon.

Un écosystème dense et ancien



Car au-delà du foncier en bord de pistes, c'est tout « un écosystème privilégié thématisé aéronautique-spatial-défense » dont Bordeaux Technowest et Invest in Bordeaux font la promotion. Et de citer notamment, parmi les solutions foncières, quatre opérations immobilières publiques et privées dans le périmètre de l'opération d'intérêt métropolitain Bordeaux Aéroparc. « Les aérodromes secondaires jouent également le jeu de monter en puissance », explique Adrien Selvon qui fait aussi état d'un vivier en ressources humaines conséquent à Bordeaux.

« Les nouveaux arrivants peuvent aller capter des salariés en poste dans les grands groupes. De nouvelles écoles se sont également implantées au cours de ces cinq dernières années. Cela constitue un gros différenciant par rapport à d'autres territoires qui nous permet de faire jeu égal avec Toulouse, mais avec le foncier en plus », souligne Adrien Selvon. Un atout qui a fait la différence aux yeux de Clyde Laheyne, l'un des cofondateurs de Dark qui s'apprête à arriver en Gironde : « Toute la chaîne de valeur a vocation à être à Bordeaux soit un volume de 500 personnes à l'horizon 2030. On a retenu Bordeaux pour son écosystème technologique, aéronautique et spatial très dense et par sa qualité de vie qui permettra d'attirer les talents nécessaires au projets », indique-t-il.

À l'inverse, « à Blagnac, le foncier est assez limité et très axé sur Airbus tandis que sur la base aérienne Francazal la concurrence est rude. C'est plus compliqué pour les plus petits en gestation, et ce alors que beaucoup de startups créées avant Covid arrivent à un moment où elles vont devoir s'implanter en bord de piste pour avancer », poursuit Adrien Selvon.



Bordeaux fait aussi valoir les atouts de filières connexes très représentées sur le territoire, en l'occurrence le laser, la photonique, l'optique, la robotique, l'électronique ou encore la batterie. « Un investisseur ou un industriel qui cherche à s'implanter ne va pas uniquement regarder la filière ASD mais l'écosystème autour. En la matière, nous avons une grande diversification de l'économie bordelaise, girondine et régionale qui est assez unique », explique Arnaud Machinet.

Yoanna-Reine Nowicki-Bringuier, gérante de Sat4Space qui accompagne les projets spatiaux des startups et des PME innovantes dans l'espace, insiste précisément sur la force de l'écosystème local.

« Bordeaux, et plus largement la Nouvelle-Aquitaine, ont plus qu'une carte à jouer. La Nouvelle-Aquitaine est très ouverte à accueillir de nouveaux entrants dans le monde du spatial qui est en train de s'ouvrir à des secteurs plus commerciaux. Je pense en particulier à la viticulture, l'agriculture, la pêche très impactés par le changement climatique et que peuvent facilement aller voir des acteurs du domaine de l'observation de la terre pour tester de nouvelles choses. Il est ici possible d'aller discuter à une échelle régionale qui n'est pas encore trop chargée. La proximité avec des acteurs de l'aéronautique, de la photonique est aussi un atout. »

Une filière qui fait désormais parler d'elle

Force est donc de constater qu'au-delà du vin, Bordeaux fait désormais aussi parler d'elle pour sa filière ASD, stratégique et ancienne sur le territoire mais relativement discrète. Et pour cause.

« L'activité n'est pas grand public car positionnée sur la défense, la dissuasion. Nous avons ici, ArianeGroup, Dassault, Thales, le Centre d'Energie Atomique (CEA). Même l'aéronautique civil n'est pas grand public, ce qui n'est pas le cas de Toulouse avec Airbus. Dans un contexte de diversification avec de nouveaux projets qui arrivent, du type Hynaero, nous allons plus facilement nous faire connaitre. La filière drone se montre également. C'est un changement de paradigme. Il faut dire aussi que la filière aéronautique doit recruter. Elle est donc obligée de se montrer. Cela vaut aussi pour les activités sensibles », conclut Adrien Selvon.

