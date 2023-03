NewSpace : comment Sat4space veut élargir le champ de l'innovation spatiale

Fascinée par l'espace, Yoanna-Reine Nowicki-Bringuier a travaillé, tour à tour, pendant 15 ans pour le Centre national d'études spatiales (Cnes), l'Agence spatiale européenne (ESA), le Commissariat à l'énergie atomique (CEA) mais aussi un Centre de culture scientifique et technique où l'idée de l'entrepreneuriat a germé.

« J'ai vécu de très belles expériences professionnelles dans le domaine du spatial mais j'étais en même temps frustrée devant la lenteur à adopter des innovations technologiques. En pratique, on se retrouve souvent sur des missions à utiliser des technologies un peu vieillottes, sachant que ce sont toujours les mêmes fournisseurs. À l'Esa, je me suis ainsi retrouvée à prendre mon téléphone pour inviter des entreprises à répondre à un appel d'offre. Mais elles vont rarement jusqu'au bout. Si des entreprises et des laboratoires de recherche ont des concepts très intéressants, ils sont bloqués parce qu'ils n'ont pas le bagage technique pour les adapter au spatial », explique-t-elle à La Tribune.

Photonique et optronique

Tel est donc l'objectif de Sat4space que Yoanna-Reine Nowicki-Bringuier a créée en août 2022 en Gironde où elle a posé ses valises : faire rentrer des innovations dans le spatial en accompagnant en priorité des entreprises peu présentes dans ce secteur pour leur permettre d'y rentrer. Elle ne se concentre que sur ses domaines de compétences, en l'occurrence la photonique et l'optronique, deux filières bien développées en Gironde. « Des technologies qui sont liées à la détection, à la caméra », précise Yoanna-Reine Nowicki-Bringuier, docteure en science des matériaux et otique quantique.

Sat4space ne va donc pas directement accompagner les entreprises du newspace. « Nous pourrons en revanche faire le lien entre ces entreprises et de nouveaux fournisseurs. Pour mettre au point un satellite de détection, elles ont besoin de caméras efficaces. Or, la problématiques est toujours là même : elles se retrouvent souvent coincées », illustre Yoanna-Reine Nowicki-Bringuier.

« L'enjeu c'est de permettre à de nouveaux composants de voir le jour. Les smartphones ont aujourd'hui beaucoup plus aboutis que les caméras que l'on envoie dans l'espace. Il existe beaucoup de nouvelles technologies, mais nous ne savons bien pas les utiliser dans l'espace », assure Yoanna-Reine Nowicki-Bringuier.

Deux volets : R&D et formation

Concrètement, avec Sat4space, elle propose donc de la recherche et développement en co-création et organise des formations. Fin 2022, à l'initiative de l'ESA, elle a d'ores et déjà proposé une formation sur le marché de l'optronique spatiale en Europe à des entreprises de Lituanie. « Beaucoup aimeraient accéder au spatial mais ne savent pas comment faire ! »

Or, l'innovation dans le spatial, Yoanna-Reine Nowicki-Bringuier estime qu'il y en a terriblement besoin. « Il y a un besoin parce qu'il y a une nouvelle façon de travailler dans le spatial. Les agences ont un rôle essentiel dans la mesure où elles sont les seules capables de mener des missions d'envergure qui permettre d'acquérir de la connaissance scientifique. Mais dans un contexte de démocratisation de l'espace, le monde économique a aussi conscience qu'il est possible de créer de la valeur avec le spatial. Il y a donc de nouveaux entrants et de ce fait un besoin d'accompagnement. »

Si son terrain de jeu n'a pas de frontière, Yoanna-Reine Nowicki-Bringuier s'attache à monter des projets avec des acteurs locaux, en particulier avec le pôle de compétitivité bordelais Alpha RLH (Route des lasers) auprès duquel elle réalise un repérage de potentiels d'innovation spatiale. Elle est par ailleurs engagée, avec le pôle, sur une technologie d'atterrissage dans le cadre d'un projet européen. Dans un autre domaine, elle travaille avec Aerospace Valley sur un projet de détection de la qualité des eaux pour proposer une nouvelle solution d'observation de la terre en complément des satellites existants. « Sat4space est en cours de décollage », assure Yoanna-Reine Nowicki-Bringuier.

Un fonds d'investissement pour 2023

Pour compléter l'action de Sat4space, un autre projet est par ailleurs dans les cartons pour cette année. Elle réfléchit, aux côtés de deux autres associés, au montage d'un fonds d'investissement dédié aux technologies spatiales.

« Il s'agirait de financer la montée en maturité d'une technologie dont nous aurions perçu l'enjeu pour le spatial, voire de créer ou co-créer des entreprises, façon startup studio. La particularité, c'est que nous nous intéresserons à des projets avec un très bas niveau de maturité contrairement aux fonds d'investissement qui s'intéressent souvent à une entreprise qui a déjà fait ses preuves. »

Mais Yoanna-Reine Nowicki-Bringuier ne compte pas embarquer seule. « L'objectif, c'est d'avoir de la synergie entre l'investissement privé et public parce c'est là que nous pourrons avoir le plus d'impact. Et l'objectif, c'est d'avoir de l'impact avant tout. »

