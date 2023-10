Des drones volent au sein de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac

Les photographes étaient à l'affut pour marquer l'événement. Au premier plan, un drone, au fond, un avion qui décolle ! Et nul besoin de trucage en ce jeudi 12 octobre. À l'occasion du dernier jour du salon européen du drone civil, l'UAV Show, des drones étaient en démonstration dans une zone de quatre hectares à 500 mètres de l'une des pistes de l'aéroport de Mérignac. La société Scalian a ainsi fait voler un essaim de drones pour cartographier la zone. Selon un autre scénario, un drone intrus a été neutralisé au moyen d'un filet tiré par un drone automatisé. De son côté, l'entreprise girondine Reflet du Monde a fait voler un drone développé pour la direction générale de l'aviation (DGA). « Le projet prévoit l'utilisation de drones de détection et d'extinction des feux avec largage d'eau en zone de danger pyrotechnique. Ils voleront au printemps prochain. Nous en sommes à la preuve de concept », précise Patrice Rosier, co-gérant de Reflet du Monde.

Le drone de Reflet du Monde en démonstration (sur écran). Crédit Hélène Lerivrain.

Aeotic, fabricant d'un drone actuellement dédié au nettoyage de bâtiments a, pour sa part, procédé au nettoyage d'un avion sur site. « Il y a un gros besoin dans le dégivrage des avions quand les températures sont négatives. Des perches et des jets d'eau sont aujourd'hui utilisées. Pourquoi pas un drone demain, c'est une application possible », s'enthousiasme Benoit Lacaze, gérant d'Aeotic. C'est le directeur général du Cesa Drones, le centre d'essais de Bordeaux Technowest, qui a soufflé l'idée à l'entreprise. « Cela pourrait ouvrir un marché », glisse Nicolas Parant. « De manière générale, j'ai sollicité, pour ces démonstrations, des entreprises innovantes qui avaient des choses à montrer en vol », explique-t-il.

Le futur pour l'aéroport et Bordeaux Technowest

Pour ces entreprises, les démonstrations auront surtout permis d'être en représentation au sein de l'écosystème. Ce que cela change d'être en zone aéroportuaire ? À vrai dire pas grand-chose, à ce stade, admettent les quelques entreprises rencontrées sur place. C'est surtout un pari sur l'avenir pour l'aéroport et Bordeaux Technowest qui ont signé, en novembre 2022, une convention avec en ligne de mire la création d'une zone d'essai permanente. L'objectif étant, à terme, de créer un vertiport, à savoir une plateforme de décollage et d'atterrissage verticaux pour des véhicules volants dédiés au transport de personnes et de marchandises.

La perspective de faire voler des taxis volants sans pilote se dessine pour 2035. « Mais il s'agira de la deuxième étape. La première démarre avec ces tests d'entreprises qui pourront prouver leurs compétences techniques et technologiques en ayant volé dans un espace contraint, dans des conditions légales. Nous sommes un tiers de confiance pour la DGAC », explique François Baffou, directeur général de Bordeaux Technowest.

« Nous nous transformons sur beaucoup de volets et les mobilités de demain font l'objet d'un axe de développement et nous posons des briques petit à petit », explique, pour sa part, Simon Dreschel, président du directoire de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. « Du point de vue de l'activité de l'aéroport, nous sommes aussi intéressés par de l'inspection de clôture par exemple. Le drone est un outil pour nous », ajoute-t-il.

Des mesures drastiques en matière de sécurité

Pour la mise en place de ces essais, des mesures drastiques ont en revanche été prises. « Le drone sans personne à bord est anxiogène pour tout contrôleur aérien qui a l'habitude de parler à l'appareil dans lequel quelqu'un va exécuter ses ordres. Le drone fait peur et parait non maîtrisable » explique Olivier Vuillemin, chef de cabinet à la direction de l'aviation civile Sud Ouest et référent drones pour la Nouvelle-Aquitaine. La hauteur de vol a ainsi été limitée à 15 mètres pour éviter toute interférence électromagnétique avec les outils de contrôle aérien.

« Concernant le risque opérationnel à savoir un drone qui sortirait de la zone autorisée, des mesures en réduction de risque ont été prises, notamment la possibilité d'utiliser un crash button à la main du directeur des vols qui peut ainsi faire tomber un drone », poursuit Olivier Vuillemin.

« C'est une solution radicale mais en termes de sécurité c'est la plus efficace », précise Romain Bevillard, directeur du programme drones à la DGAC Sud-Ouest. Des systèmes de lutte anti-drone ont également été installés par un industriel et la gendarmerie des transports aériens avec un dispositif de brouillage drone pour intervenir au cas où.

Deux enjeux pour la filière : deux zones de test

Pour Bordeaux Technowest, cette zone de test en milieu aéroportuaire répond au deuxième enjeu de la filière. « Le premier, c'est la grande élongation, donc faire voler plus vite, plus haut, plus loin. En la matière, nous avons officialisé, le 10 octobre, le doublement de la surface de la zone de vols pour offrir un couloir long de 100 km sur le littoral atlantique. L'autre enjeu consiste à insérer des drones dans l'espace aérien et sur ce sujet, nous voulons être les premiers », assène François Baffou qui rappelle que la Nouvelle-Aquitaine est « culturellement une zone de test. » Il prône en revanche le développement de zones d'essais dans toutes les grandes régions de France.

