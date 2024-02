L'aéroport de Bordeaux priorise la qualité de service pour accompagner la reprise du trafic

En 2022, l'aéroport de Bordeaux-Mérignac a débuté son plan stratégique à cinq ans. L'heure était au bilan de cette première année de transformation de la plateforme aéroportuaire ce jeudi 15 février. « Une bonne année dans notre métier d'exploitant aéroportuaire et sur le territoire », estime Simon Dreschel, son directeur. En matière de trafic, l'aéroport de Bordeaux-Mérignac a comptabilisé 6,6 millions passagers en 2023, soit une hausse de 14,5% par rapport à 2022 mais une baisse de 14,3% par rapport à 2019, année de référence pré-Covid.

Moins de mouvements d'avions

L'aéroport a donc retrouvé 85 % de ses passagers par rapport à la période pré-pandémie, soit une reprise moins forte que la tendance enregistrée au niveau national qui frôle les 95 %. Alors que la navette Paris-Orly a disparu, c'est précisément l'international qui a tiré le trafic avec 4,4 millions de passagers, soit +21% par rapport à 2022, et la période estivale qui affiche +11%. Les mouvements d'avions commerciaux ont par ailleurs baissé d'environ 13 % à trafic égal, grâce des avions plus grands de nouvelle génération et à un taux de remplissage moyen de 80 %.

En 2024, 128 lignes directes seront proposées par 22 compagnies aériennes vers 25 pays, dont huit nouvelles, soit un volume quasi-identique à celui de l'été 2023. Quatre lignes ouvertes cet hiver seront prolongées toute l'année : Bucarest avec Hisky ; Rome, Naples et Hambourg avec Volotea. Quatre nouvelles lignes seront proposées dont deux destinations inédites : Athènes et Madère avec Easyjet ; Palerme et Vérone avec Volotea.

« Madère et Vérone n'avaient encore jamais été proposées à partir de Bordeaux », souligne Cyrielle Clement, responsable du développement des lignes à l'aéroport. « Le réseau se densifie vers l'Italie et Lufthansa, ravie de ses performances sur les lignes allemandes, augmente les fréquences pour Francfort et Munich. »

Alors que le ratio entre compagnies low-cost et compagnies traditionnelles est aujourd'hui de l'ordre de 70/30, l'objectif est de passer à 60/40 dans les années qui viennent. Il s'agit, dans cette optique, de faire revenir à Bordeaux des compagnies type KLM ou Turkish Airlines et d'en séduire de nouvelles.

La carte des destinations printemps/été 2024. En jaune, les nouvelles lignes directes.

Trois leviers pour décarboner

Sur le volet de l'impact environnemental, la stratégie de l'aéroport, qui a atteint le niveau 3 « Transformation » de l'Airport Carbon Accréditation, repose sur trois leviers : réduire la consommation et les émissions de gaz à effet de serre et utiliser la plateforme pour produire de l'énergie renouvelable.

« L'objectif est de produire 65 % d'énergies renouvelables sur le domaine aéroportuaire par rapport à notre consommation en 2019 », rappelle Jean Chadoutaud, directeur des opérations techniques à l'aéroport.

Dans le détail, alors que l'année 2023 a été marquée par le début du déploiement du photovoltaïque en autoconsommation, l'année 2024 sera celle du choix du groupement pour le déploiement d'une centrale en ombrières photovoltaïques sur le parking le plus éloigné (P4). C'est en fin d'année également que débuteront les travaux de géothermie tandis que le remplacement de l'éclairage actuel par des ampoules LED se poursuit.

Sur le volet des biocarburants disponibles depuis 2022 sur la zone aéroportuaire, 500.000 litres ont été distribués en 2023. « Même si cela ne représente que 1 % de la consommation globale, nous étions à moins de 10.000 litres en 2022 », souligne Simon Dreschel. L'aéroport s'associe par ailleurs à des entreprises qui innovent pour un transport aérien plus responsable. Et de citer l'accord de coopération avec Elyse Energy depuis début 2024 pour la création d'une filière régionale de carburant durable.

Billi, premier chantier pour améliorer la qualité de service

Dans le même temps, l'aéroport avance sur l'amélioration de la qualité de service et réaffirme son ambition de viser les plus hauts standards européens. Ainsi, la société aéroportuaire a décidé la construction d'un bâtiment central entre les halls A et B. La consultation pour le groupement d'entreprises concernant la maitrise d'œuvre est en cours, le début des travaux prévu pour début 2026. « Il ne s'agira pas de créer de la capacité mais de retravailler le parcours », précise Jean Chadoutaud.

« Dans le cadre d'un investissement de 240 millions d'euros sur cinq ans, le bâtiment central représente 100 millions d'euros d'investissement », souligne Simon Dreschel.

Le premier projet lancé concernera en revanche le terminal billi dédié aux compagnies low-cost pour un redimensionnement de la zone. Au menu : une amélioration du parcours passager et du confort thermique, un agrandissement de l'offre commerciale et des sanitaires. Les travaux débuteront en octobre de cette année. L'aéroport de Bordeaux qui emploie actuellement 230 collaborateurs, prévoit de faire grimper les effectifs à 250 fin 2024. Des recrutements sont annoncés dans tous les domaines : technique, exploitation, support. « Il ne suffit pas d'avoir des projets. Il faut que toute la logistique suive », souligne Simon Dreschel.

