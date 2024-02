Trois chiffres à retenir sur le tourisme à Bordeaux Métropole qui efface les années Covid

« On est très satisfait de cette année touristique », se réjouit Brigitte Bloch, présidente de l'Office de tourisme et des congrès de Bordeaux Métropole (OTCBM), ce 7 février 2024. Et pour cause : l'année 2023 affiche des chiffres en augmentation sur tous les secteurs. Le tourisme d'affaires est d'ailleurs en nette croissance, les évènements professionnels organisés sont de plus en plus nombreux et les retombées économiques affluent. Cette année se déroulera le 120e Congrès des Notaires (5.000 personnes attendues) ou encore le Congrès de l'European Association of Hospital Pharmacists (3.500 personnes). Même chose pour le tourisme de loisirs qui bénéficiera d'évènements d'ampleur avec une exposition sur Van Gogh au Bassin des Lumières, un nouveau parcours sensoriel de dégustation Via Sensoria à la Cité du Vin, les demi-finales de Top 14 et les épreuves de football des Jeux Olympiques de Paris. L'exercice 2024 devrait donc poursuivre sur une bonne dynamique.

1,82 millions d'entrées sur les lieux culturels

Cité du Vin, Bassin des Lumières, CAPC, Musée d'Aquitaine, Cap Sciences, Musée National des Douanes, Musée de la mer... À Bordeaux, les lieux culturels trouvent leur public avec une fréquentation en hausse de 4 % par rapport à 2022. Les chiffres sont même supérieurs à 2019 et ce, avec ou sans les Bassins des Lumières inaugurés en 2020, qui depuis se positionne en moteur touristique. « À chaque fois qu'on ajoute un lieu ou une exposition ça marche très bien », constate Brigitte Bloch. Une sorte de victoire donc pour la Métropole. Le pari « Luminescence » a lui aussi été réussi. Le spectacle digital à l'intérieur de la cathédrale Saint-André a rapporté à lui seul 92.000 spectateurs en à peine trois mois.

Lire aussiDes arbitrages touristiques très tranchés entre littoral et intérieur en Nouvelle-Aquitaine

+8 % de nuitées marchandes

Bordeaux Métropole révèle qu'il y a eu plus de sept millions de nuitées marchandes en 2023. Un chiffre en augmentation de 8 % par rapport à 2022 et de 10 % par rapport à 2019. Concrètement, cela représente le nombre de nuits louées à des hébergeurs (hôtels, campings, meublés Airbnb, auberges de jeunesse...). Des chiffres croissants, tout comme le prix moyen d'une nuit d'hôtel qui a augmenté de 7,6 % en un an. Tout en sachant que l'hébergement marchand représente seulement la moitié des nuitées totales estimées sur le territoire métropolitain, certains touristes logeant chez de la famille, des amis ou dans des résidences secondaires.

53 % de visiteurs étrangers, les Britanniques de retour

Les étrangers aiment Bordeaux. Ils représentent 53 % des touristes en 2023 même si les Français conservent leur statut de première nationalité accueillie avec les 47 % restants. La nouveauté de cette année est le grand retour post Brexit et post Covid des Britanniques. Ce « come-back » s'explique notamment par la Coupe du Monde de Rugby avec notamment la venue des équipes du Pays de Galles et d'Irlande. Avec 15 % des touristes étrangers, les « British » prennent la deuxième place derrière les traditionnels Espagnols et devant l'Allemagne. Le niveau de fréquentation des touristes étrangers de 2019 est espéré pour 2024. Les Américains font leur retour dans le top 4 mais n'atteignent toujours pas les chiffres de 2019, un constat général sur les clientèles « long-courriers ».