La friche industrielle Amperis affiche son nouveau visage à Pessac

Tout n'a pas disparu mais il ne reste plus grand chose, à Pessac, de l'ancien site industriel libéré en 2017 par les équipes de Thales parties sur le nouveau campus à Mérignac. Les onze hectares de cette friche industrielle ont commencé par accueillir le centre de R&D de Serma sur les batteries, dès 2019, avant d'engager un long chantier de déconstruction-reconstruction de quatre bâtiments. L'ensemble du site est détenu par la SEML Route des Lasers qui vient d'inaugurer trois nouveaux bâtiments ce jeudi 11 mai.

« Nous avons réussi à tourner la page de l'aéronautique et du spatial pour aller vers d'autres usages tout en conservant la nature économique et productive de ce lieu dans le périmètre de l'OIM Inno Campus », salue Franck Raynal, le maire de Pessac, accompagné d'Alain Rousset, le président du conseil régional, et de Patrick Martinez, le directeur régional de la Caisse des dépôts.

Bureaux, ateliers, laboratoires

Canopée, Baya et Colibri : ces trois bâtiments déploient 11.000 m2 à deux pas d'un 4e, baptisé Ikigaï, qui accueillera en septembre prochain les équipes de la pépite de la cybersécurité Tehtris sur 5.000 m2. Dessinés par Hobo Architecture, ces trois nouveaux immeubles - un neuf et deux lourdement réhabilités - font la part belle à la construction bois et à de lumineuses façades vitrées. Entourés de 1.300 nouveaux arbres, ils sont équipés de panneaux solaires en toiture (1.400 m2 pour 300 kWc) et alimentés par deux forages géothermiques à 110 mètres de profondeur. « C'est un programme très ambitieux et très significatif qui marque le cap pour l'avenir du site », martèle Vincent Laroque, le directeur général de la SEML.

De gauche à droite, les bâtiments Ikigaï, Colibri, Canopée et Baya avec la tour de visée juste derrière (crédits : SEML Route des Lasers).

« Ces bâtiments disposent de bureaux mais aussi et surtout d'ateliers et de laboratoires même s'il n'y a pas encore de salle blanche. Ils accueillent déjà une vingtaine d'entreprises de la cybersécurité, du numérique, du laser, de la biotech et de la santé », précise à La Tribune Damien Loubaresse, directeur du pôle projets de la SEML Route des Lasers. Parmi les startups et PME installées, on trouve Emulseo ou Ilasis mais aussi Cyllene, Systonic et SQLI ainsi que le Campus Cyber Nouvelle-Aquitaine. D'ici fin 2023, la SEML vise plus de 90 % d'espaces occupés.

Deux autres projets dans les tuyaux

Mais les chantiers sont loin d'être terminée sur Amperis avec deux projets distincts déjà dans les tuyaux. Le premier est la cession à Legendre Immobilier de 2,5 hectares de terrain pour y édifier 10.000 m2 de bureaux et implanter un restaurant doté d'un rooftop dans l'ancienne tour de visée, emblématique du site.

Le second projet, moins avancé, concerne l'avenir des quatre à cinq hectares restant à valoriser sur l'emprise de onze hectares. La SEML porte notamment un projet de construction de nouveaux bâtiments sur environ 10.000 m2 qui seraient fléchés sur les activités de biotechnologie. « Il y a une très forte demande d'entreprises locales et régionales de la biotech et la zone Amperis pourrait être le lieu approprié », souligne Damien Loubaresse, alors que les locaux de la pépite Treefrog Therapeutics sont à proximité immédiate, à Pessac Bersol, et que d'autres entreprises telles que PolymerExpert regardent aussi le sujet. Plus largement, la Région Nouvelle-Aquitaine souhaite fédérer l'écosystème des biotech autour d'un lieu dédié dans le cadre d'une feuille de route sur la santé adoptée en mars 2023.

