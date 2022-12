Emulseo accélère le développement de ses produits microfluidiques pour le médical

Spin-off du centre de recherche Paul Pascal de l'Université de Bordeaux, à Pessac, Emulseo franchit une nouvelle étape en bouclant un tour de table de 1,5 million d'euros. Cette levée de fonds en amorçage a été réalisée auprès de business angels et des fonds régionaux Aquiti Gestion et Finaqui. Objectif pour la société bordelaise : s'imposer comme le leader mondial des formulations et réactifs indispensables au bon fonctionnement de la technologie microfluidique dont le marché est en pleine croissance. Il est estimé à six milliards de dollars, avec un taux de croissance annuel de l'ordre de 15 % dans les cinq ans à venir.

La microfluidique c'est la manipulation des liquides à l'échelle microscopique. "Cette technologie permet de générer des micro-gouttelettes utilisées comme des micro-compartiments indépendants permettant d'isoler et de manipuler des éléments biologiques. Depuis ses débuts, il y a une trentaine d'années, c'est surtout le marché du médical qui a poussé et permis à cette technologie de se développer", explique Florine Maes, directrice, présidente et co-fondatrice de la société bordelaise.

"Elle permet de faire du diagnostic très précoce de cancer à partir de l'ADN circulant, d'étudier des bactéries ou des virus, et a plusieurs avantages : la performance et la rapidité avec une économie significative car seuls de petits échantillons suffisent", explique-t-elle.

Des produits indispensables

Pour que cette technologie puisse fonctionner, Emulseo a développé un tensioactif qui permet de stabiliser les gouttes à analyser. "Sans ce produit, la technologie microfluidique en gouttes ne fonctionne pas", insiste Forine Maes. Emulseo a ainsi mis sur le marché son premier produit, le tensioactif FluoSurf, à destination des laboratoires et des industriels. Aujourd'hui, l'entreprise compte une dizaine de produits à son catalogue. Ils sont commercialisés auprès de plus de 200 clients dans le monde entier, 70 % du chiffre d'affaires de l'entreprise étant réalisé à l'étranger.

Les clients sont des laboratoires de recherche privés et publics et les sociétés qui développent les plateformes d'analyses sur la technologie microfluidique. "Nos produits sont incorporés dans les dispositifs développés par ces clients. Nous fournissons la partie consommable", précise Florine Maes.

Recruter et déménager

La première levée de fonds de 545.000 euros, réalisée en 2020 auprès de business angels, était très axée sur l'industrialisation de la production de ces formulations pour répondre à un besoin du marché. "Nous avons réussi cette première étape et sommes désormais dans une très bonne configuration pour accélérer le développement", assure Florine Maes.

Emulseo va accélérer le développement commercial, la stratégie marketing, déménager et ainsi ajuster l'infrastructure au développement de l'entreprise, enfin continuer à innover et développer des produits. Emulseo, qui compte aujourd'hui onze salariés, prévoit ainsi de recruter entre cinq et dix personnes pour les deux années à venir. L'entreprise est actuellement installée dans le bâtiment Cheminnov de Bordeaux INP à Pessac.