Carbon Waters se prépare à industrialiser son eau de graphène anti-corrosion

Le graphite, l'une des formes naturelles du carbone, connaît de multiples applications industrielles mais son utilisation la plus courante et la plus familière est sans aucun doute la mine de crayon. C'est ce même graphite qui est modifié par l'équipe de Carbon Waters, selon un procédé issu de trois brevets déposés par le CNRS dont la startup a obtenu la licence exclusive jusqu'à 2034. "Concrètement, grâce à un procédé chimique, on sépare les couches nanométriques, soit un milliardième de mètre, de carbone qui constituent le graphite pour en faire une solution aqueuse présentant une grande stabilité et un haut niveau de performance. C'est ce qu'on appelle l'eau de graphène", explique à La Tribune Alban Chesneau, CEO et fondateur de Carbon Waters.

Le graphite est la matière première de Carbon Waters (crédits : Agence Appa/Bastien Ortola).

Le bâtiment, premier marché

Depuis la création de la startup fin 2017, ce docteur en biochimie de Harvard medical school (Etats-Unis) travaille à la formulation et aux multiples applications de l'eau de graphène dans de nombreux secteurs industriels. Entre les subventions, les prix, les projets de recherche et les prestations de R&D,...