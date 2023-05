Bordeaux Métropole mobilise du foncier accessible pour l'industrie à haute valeur ajoutée

« Nous assumons des exigences fortes que certains, je le sais, voient comme des contraintes », sourit Christine Bost, la présidente de La Fab. « Mais ces exigences sur la qualité des bâtiments, les espaces publics ou encore la compensation [des zones naturelles artificialisées] produisent leurs effets ! »

L'élue, qui est aussi vice-présidente de Bordeaux Métropole en charge de l'aménagement urbain et naturel et du foncier, a inauguré, ce mardi 9 mai, deux nouvelles zones d'activités économiques à l'ouest de l'agglomération : 5 chemins (Le Haillan), qui déroule 100.000 m2 en 20 lots sur 15 hectares, et Galaxie 4 (Saint-Médard-en-Jalles) qui propose 30.000 m2 répartis en onze lots sur six hectares. Elles sont situées au nord de l'Opération d'intérêt métropolitain Bordeaux Aéroparc.



20 ans pour faire aboutir le projet

Acquis par Bordeaux Métropole au milieu des années 2000, ces 21 hectares ont été confiés à La Fab, une société publique locale créée en 2018 pour piloter l'opération 50.000 logements. Désormais aménagées, les parcelles sont commercialisées selon une procédure bien particulière pour accueillir des entreprises de la filière aéronautique-spatial-défense mais aussi de toute industrie à « haute valeur ajoutée », tant qu'il s'agit d'une activité de production ou de R&D. Et dans un contexte de pénurie généralisée, ce foncier économique est cédé à des tarifs imbattables, précise Jérôme Goze, le directeur général de La Fab :

« Les terrains sont vendus entre 15 % et 20 % moins chers que les prix de marché. L'objectif est de permettre à des entreprises prometteuses de s'y installer ou de se développer. Nous les accompagnons de bout en bout : de l'élaboration du projet à sa construction et, ensuite, à la vérification des engagements pris. »



Les engagements pris devront être respectés en cas de revente tandis qu'un mécanisme de suivi du prix est prévu pour dix ans.

Une charte d'engagements

Car, ici, le permis de construire est assorti d'une charte d'engagements dûment signée par l'entreprise qui acquiert la parcelle : ce sont ces fameuses « exigences » citées par Christine Bost. Des échanges longs entre l'entreprise, La Fab et la Métropole qui portent sur la nature de l'activité, sur la performance énergétique des bâtiments, la plantation d'arbres, la gestion de l'eau, la préservation des paysages ou encore le réemploi des matériaux déconstruits. « Nous portons aussi des exigences fortes sur la qualité des espaces publics et la compensation des zones humides artificialisées », précise Christine Bost.

Sur les deux zones, les trois hectares de zones humides détruites ont été compensés par plus de neuf hectares sanctuarisés alentour, notamment pour préserver la grenouille agile. La zone 5 chemins est, elle-même, entourée d'espaces agricoles où paissent moutons et chevaux. Ce secteur, qui devrait accueillir à terme 650 emplois, est relié par de nouvelles pistes cyclables et sera desservi à partir de septembre par la ligne 39 de bus express qui relie Mérignac à Pessac, comme l'a rappelé Andra Kiss, la maire du Haillan et vice-présidente de la Métropole en charge notamment des espaces publics et de la voirie.

« Nous cherchions un terrain depuis sept ans »

La zone 5 chemins est déjà vendue à 56 % tandis que Galaxie 4 a déjà quasiment fait le plein puisque la commercialisation dépasse les 80 %. On y trouve finalement peu d'entreprises de l'ASD mais d'autres sociétés ont déjà signé dans le bâtiment (Batiformes, Aircalo, Travaux Aquitains, Stores de France, Coveris et Socoremat) et la santé (Steris, Tem Sega) tandis que le think tank Way4Space y prendra aussi des espaces et que le groupe Essor y développera une activité autour du réemploi de matériaux du bâtiment.

« Pour nous, cette offre à prix réduit a tout simplement permis de débloquer notre situation. Nous cherchions un terrain à Bordeaux Métropole depuis sept ans... », souffle Frédéric Varin, le gérant de la PME bordelaise Tem Sega, qui fournit des équipements médicaux aux laboratoires pharmaceutiques et de recherche. L'entreprise d'une vingtaine de salariés investira son bâtiment de 800 m2 dans un an. « Nous avons pu contenir le coût de ce projet stratégique pour nous à environ 1,5 million d'euros contre 1,8 million d'euros sur le marché classique avec des sites très éloignés et d'autres où il fallait tout reconstruire ou presque », précise le dirigeant.

Au sein de ces deux nouvelles zones d'activités économiques, les arrivées des entreprises s'étaleront du second semestre 2023 à l'horizon 2026/2027.

