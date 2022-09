Rolls-Royce met en chantier à Bordeaux son centre de production pour le Falcon 10X de Dassault

La construction de ce nouveau centre industriel de production et de support débutera d'ici la fin de l'année pour s'achever dans le courant du premier semestre 2023. Le bâtiment de 2.000 m2 s'élèvera sur un terrain de 7.000 m2 situé sur la commune du Haillan, au coeur de l'opération d'intérêt métropolitain Bordeaux Aéroparc et à quelques centaines de mètres des locaux de Dassault Falcon Service. Un investissement aussi symbolique que stratégique pour le développement économique du territoire que nous avions dévoilé en juin dernier.

Ce vendredi 2 septembre c'était l'heure de la pose de la première pierre de ce site qui abritera des bureaux, un atelier et un entrepôt et "jouera un rôle important dans la production du moteur Rolls-Royce Pearl 10X", qui équipe en exclusivité le futur Falcon 10X de Dassault Aviation dont la mise en service est prévue pour fin 2025. Ce centre, qui devrait compter à terme une vingtaine de salariés, sera chargé de la préparation opérationnelle des moteurs Pearl 10X pour faciliter leur intégration au futur avion d'affaires.

Esquisse du futur bâtiment de Rolls-Royce au Haillan (crédits : Rolls-Royce).

"Alors que le programme de développement du moteur Pearl 10X pour le Falcon 10X de Dassault progresse, nous travaillons en parallèle à la mise en place d'une nouvelle plateforme pour soutenir les activités d'essais en vol de Dassault et sa chaîne de production", explique ainsi le Dr Philipp Zeller, vice-président senior du programme Pearl 10X chez Rolls-Royce.

Le motoriste britannique Rolls-Royce PLC emploie 44.000 salariés dans 49 pays du monde, dont 600 en France, pour un chiffre d'affaires global de 10,6 milliards d'euros en 2021 réalisé auprès de plus de 5.000 clients de 150 pays du monde (compagnies aériennes, forces armées et industriels de l'énergie et du nucléaire).

Le Falcon 10X sera doté d'une autonomie de 13.890 kilomètres ce qui lui permettra de relier sans escale New York à Shanghai, Los Angeles à Sydney ou Paris à Santiago. Avec 2,03 m de haut et 2,77 m de large, le Falcon 10X revendiquera la cabine la plus spacieuse et confortable du marché. Le moteur Pearl 10X devrait être compatible avec des carburants durables à 100 %.