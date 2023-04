Bordeaux Métropole enrichit et verdit un peu plus son offre de transports en commun

Alain Anziani, président (PS) de Bordeaux Métropole, a présenté ce jeudi 20 avril, la nouvelle offre de service enrichie du réseau Transports Bordeaux Métropole (TBM) qui doit entrer en service à compter du 4 septembre prochain. Il s'agit de l'application du programme qui a valu à Keolis de remporter en juillet 2022 le nouveau contrat de délégation de service public (DSP) de transports en commun, doté de 2,2 milliards d'euros jusqu'en 2030.

Programme qui vise in fine à plus facilement convaincre de nouveaux automobilistes à prendre les transports en commun. La présentation de cette nouvelle offre a été faite en compagnie de Marie-Ange Debon, présidente du directoire du groupe Keolis, qui a fait le déplacement à Bordeaux, Béatrice de François, vice-présidente de la Métropole en charge des transports en commun, et Pierrick Poirier, directeur général de Keolis Bordeaux exploitant de TBM.

« La mobilité c'est le grand sujet d'actualité, avec le logement. Aujourd'hui c'est dur car il faut plus de mobilité et plus de décarbonation : c'est compliqué », a résumé Alain Anziani.

62 bus diesel sur 394

Plus de services avec plus de décarbonation : c'est donc l'axe mis en pratique par TBM, qui va investir 130 millions d'euros dans le maintien du patrimoine, l'amélioration des dessertes et la rénovation des services. La Métropole n'achète plus de bus diesel depuis plusieurs années et à compter de 2020 tous les tramways ont été propulsés à l'électricité verte. La prochaine innovation va concerner, dès ce 29 avril, le parcours du tramway (ligne A), qui va faire sa jonction avec l'aéroport de Bordeaux Mérignac.

Comme l'a précisé Béatrice de François, TBM ne compte plus que 62 bus (sur un parc de 394), qui fonctionnent encore au diesel. L'écrasante majorité des bus métropolitains (282) roule déjà au GNV (gaz naturel pour véhicules) et tous les diesels auront disparu en 2030. Comme l'a ensuite précisé la vice-présidente, le GNV de TBM est à 100 % du Bio GNV qui permet de réduire de 80 % les rejets de CO2 par rapport au diesel.

« Deux bus à hydrogène vont être expérimentés par TBM d'ici la fin de l'année », a annoncé la vice-présidente.

Des parcs relais beaucoup plus disponibles

Les bus vont jouer un grand rôle dans la nouvelle offre, en particulier avec la mise en service de trois liaisons express, qui vont notamment relier la gare Saint-Jean, à Bordeaux, à Saint-Aubin-du-Médoc, à l'ouest de la Métropole (ligne 39). Sept lignes de bus vont être mobilisées pour intensifier les liaisons entre les rives gauche et droite de la Garonne, en appui du tram A. En plus de ces extensions géographiques, les lignes vont fonctionner tous les jours jusqu'à au moins 23 heures dans les 28 communes de la Métropole, y compris les dimanches et jours fériés. Avec un renforcement de l'offre de nuit (Flex'Night et TBNight) et de la desserte de certaines zones d'activité (Ecoparc/Aéroparc/ZI Bersol/Campus).

Dans le cadre du futur RER, les sept gares métropolitaines vont désormais être connectées au réseau de bus. D'autre part, TBM va proposer une nouvelle proposition permettant aux propriétaires de voitures de garer leurs véhicules jusqu'à cinq jours consécutifs dans les parc relais.

Vélos : une location longue durée

La nouvelle offre de TBM fait également la part belle aux vélos, avec un ambitieux programme. Les V3, qui devaient leur profil cubique de l'ancienne CUB (Communauté urbaine de Bordeaux), sont désormais fondus dans une approche plus directe du sujet, sous l'appellation « Le Vélo par TBM ». Avec trois entrées ciblées sur des prestations baptisées : Le Vélo (nouvelle offre déployée en remplacement des V3 d'ici la fin de l'année), Le Vélo'c (location de longue durée ou en prêt dès le 15 mai), Le Vélo Parc (tous types de stationnement).

Avec Le Vélo'c, TBM prend un virage historique en proposant une toute nouvelle formule permettant de louer sur douze mois un vélo à assistance électrique ou un vélo cargo. Une offre destinée aux habitants de la Métropole qui vivent éloignés des stations de vélo en libre-service. Avec en prime l'accès facilité à ces machines coûteuses que sont les vélos cargos.

« Dès le 15 mai, 1.000 vélos et 30 vélos cargo seront ainsi proposés aux habitants de Bordeaux Métropole. La flotte des vélos électriques sera ensuite doublée entre 2024 et 2025 », souligne la direction de la Métropole.

À terme, TBM pourra proposer 2.000 vélos électriques. Avec des abonnements à 300 euros l'année pour les vélos simples et 380 euros pour les vélos cargos. 1.600 vélos Vcub vont être mis à contribution dans quelques mois lors de la prochaine coupe du monde de rugby. Enfin, deux nouveaux bateaux viendront renforcer la flotte de Batcub sur la Garonne pour assurer trois nouvelles dessertes dont une, pour la première fois, en amont du pont de pierre.

