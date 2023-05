Ce qu'il faut savoir de l'extension du tramway vers l'aéroport de Bordeaux-Mérignac

L'inauguration et la mise en service de l'extension de la ligne A du tramway ont eu lieu samedi 29 avril en présence du président de Bordeaux Métropole et maire de Mérignac Alain Anziani. Après la ligne D ouverte en 2019, la faveur accordée à ce mode de transport par les élus se confirme et permet au réseau tramway de dépasser les 80 kilomètres de rails.

Élus métropolitains de tous bords et représentants de l'aéroport de Mérignac ont procédé à l'inauguration samedi 29 avril. (crédits : Agence APPA)

Un coût dans les clous

Après quatre ans de travaux et plusieurs semaines de tests, le coût total de l'infrastructure s'élève à 95 millions d'euros, dont 90 millions financés par Bordeaux Métropole, le reste par l'État. Le coût au kilomètre est donc d'un peu moins de 20 millions d'euros, dans la fourchette basse des moyennes observées à Bordeaux depuis une vingtaine d'années.

À titre de comparaison, la Métropole réfléchit à un projet de télécabine pour relier les deux rives de la Garonne qui s'élèverait entre 75 et 130 millions d'euros. Soit un coût au kilomètre compris entre 30 et 60 millions d'euros. Le groupe d'opposition de la droite métropolitaine défend quant à lui un projet de tramway entre la gare de Cenon et la Cité du vin pour un coût annoncé à 75 millions d'euros.

Gain de temps

L'extension vers l'aéroport accueille cinq nouveaux arrêts à partir de la station Quatre chemins : Mérignac Soleil, Chemin-Long, Cadéra-Issartier, Caroline-Aigle et Aéroport. La troisième station accueillera prochainement un parc relais de 120 places de stationnement. 6.500 voyageurs sont attendus chaque jour sur cette nouvelle portion qui affiche une fréquence de passage de 10 minutes, en grande partie des salariés pour rejoindre les pôles économiques installés entre le centre de Mérignac et la zone aéroportuaire, dont la vaste zone commerciale Mérignac Soleil en pleine mue.

Les abords du tram doivent encore être aménagés et végétalisés. (crédits : JB Menges / Bordeaux Métropole)

Le temps affiché pour rejoindre l'aéroport depuis le centre-ville de Bordeaux oscille entre 30 et 40 minutes. Un temps de trajet moins efficace que le transport individuel en voiture, en dehors des heures de pointe, mais plus rapide que la « Liane 1 », le bus qui relie la gare Saint-Jean à l'aéroport. Celui-ci ne desservira plus l'aéroport à partir de maintenant.

Avenir du tramway... et du métro

Cette extension consacre un peu plus le statut du tramway comme central dans les mobilités de la métropole bordelaise. Keolis y exploite désormais plus de 80 kilomètres de réseau tram, répartis sur quatre lignes. Mais dans le cadre de la délégation de services publics qu'il a remportée en 2022 et qui court jusqu'en 2030, l'opérateur prévoit encore la création de deux nouveaux parcours.

A l'aide d'un aiguillage au niveau de l'arrêt Porte de Bourgogne, une desserte directe verra le jour entre la gare et l'aéroport (jonction des lignes C,D et A) et une autre en Blanquefort et Floirac (jonction des lignes C et A). Aucune phase de travaux n'est encore annoncée pour supporter cette surcharge du réseau, alors que l'infrastructure est déjà éprouvée.

Un autre projet d'extension, encore dormant, est envisagé sur la ligne D, pour prolonger le tracé à l'Ouest et desservir les communes du Taillan-Médoc et de Saint-Médard-en-Jalles. Mais derrière, en plus du bus express entre la gare Saint-Jean et Saint-Aubin-du-Médoc prévu pour mi-2024, c'est un autre mode de transport qui pourrait pointer le bout de ses rames : le métro. En mars, la Métropole a lancé un marché public pour une étude de faisabilité et d'opportunité à conduire sur deux ans pour un montant total de 300.000 euros HT.

