Objets connectés : le Bordelais Telecom Design lève 70 millions d'euros

Fondée en 2000, Telecom Design revendique de figurer parmi les leaders européens de l'IoT, l'internet des objets avec plus de dix millions d'objets connectés vendus en Europe en vingt ans dont un million pour la seule année 2021. Ce spécialiste des solutions connectées pour les marchés de la sécurité des logements et de la protection des personnes âgées grâce à la domotique est installé à Canéjan, au sud de Bordeaux.

Ses deux dirigeants, Philippe Maté, président, et Bruno Maurel, directeur général, annoncent avoir bouclé une levée de fonds d'un montant extrêmement élevé auprès d'un groupe d'investisseurs mené par le fonds français Andera Partners (2,5 milliards d'euros sous gestion) via Winch Capital 4. Le fonds régional Irdi capital investissement, partenaire de longue date de Telecom Design, réinvestit au capital de l'entreprise tandis que Ixo Private Equity en sort.

A côté du marché du "bien vieillir", qui veut équiper les domiciles des personnes âgées, notamment pour prévenir les chutes, Telecom Design est très présent sur celui de la sécurité. La Girondine propose des solutions connectées pour la détection de mouvements, d'intrusion ou de départs de feu, la localisation de véhicules, la vidéosurveillance ou encore la mesure de la qualité de l'air.

Objectif : changer de dimension

Au total, Telecom Design lève donc 70 millions d'euros, soit la levée de fonds la plus importante réalisée en Nouvelle-Aquitaine ces dernières années, devant celles bouclées par la startup du e-commerce Ultra Premium Direct au printemps 2021 pour 68 millions d'euros puis par la société de biotechnologie Treefrog Therapeutics en septembre 2021 pour 64 millions d'euros.

Un apport en cash considérable qui doit permettre à l'entreprise girondine de changer de dimension avec un objectif de croissance colossal : quintupler son chiffre d'affaires d'ici 2026. Présent à la fois en France et en Espagne, au Royaume-Uni et dans les pays nordiques, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros en 2021 avec environ 70 salariés et 24 brevets déposés. Telecom Design vend ses produits sous sa propre marque Vitalbase ou en marque blanche. "Le groupe bénéficie notamment d'une solide relation avec le leader européen du marché des solutions de sécurité du domicile. En se basant sur une capacité d'innovation démontrée et une IP propriétaire, Telecom Design a su se positionner sur des secteurs d'avenir à fort potentiel de croissance", souligne Andra Partners, dans un communiqué.

"Telecom Design est une entreprise qui a la particularité d'allier les capacités d'innovation et d'adaptation d'une start-up aux capacités organisationnelles d'une PME industrielle capable de gérer la production et la logistique de millions d'unités. C'est cet ADN unique qui a séduit nos plus grands clients sur nos marchés de la sécurité intelligente et du bien-vieillir", mettent en avant Philippe Maté et Bruno Maurel.



Forte de ces nouveaux moyens financiers, les deux dirigeants visent donc un développement accéléré en Europe et à l'international.