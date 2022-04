L'Irdi souffle 40 bougies d'investissement dans les PME et startups du Sud-Ouest

Alors que les levées de fonds signées au 1er trimestre 2022 ont pulvérisé tous les records connus en Nouvelle-Aquitaine avec un total de 155 millions d'euros, selon le baromètre de French Tech Bordeaux, le fonds régional Irdi souffle déjà ses 40 bougies. "Nous restons fidèles à notre mission originelle de soutenir et accompagner le développement des PME porteuses d'avenir tout en soutenant l'emploi local de La Rochelle à Nîmes", a rappelé Christian Poncet, le président depuis 2016 du conseil d'administration de ce fonds d'investissement lancé en Midi-Pyrénées il y a 41 ans.

Lire aussi 12 mnLe top 10 des levées de fonds en 2021 à Bordeaux et sa région pulvérise les records

L'Institut régional de développement industriel, son nom officiel, a en effet été créé à Toulouse à l'initiative d'Alain Savary le 26 juin 1981 avant de s'étendre à Montpellier en 1983 puis à Bordeaux et l'Aquitaine en 2000. "Il a fallu batailler longtemps avec l'Etat pour obtenir l'autorisation d'un tel fonds qui prend la forme dès le départ d'une société anonyme de droit privé avec un conseil d'administration composé exclusivement d'industriels", raconte Christian Poncet, lui-même ancien cadre d'EDF, qui insiste sur l'importance des "trois pieds d'Irdi : un pôle public avec les Régions, un pôle privé avec les banques régionales et les acteurs industriels". Alain Rousset, le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, membre d'Irdi depuis 2000, a salué le modèle de l'Irdi tout en appelant à le défendre face à des tentations recentralisatrices : "Nous devons nous battre pour poursuivre la bataille contre le jacobinisme qui est un boulet et une incompétence !"

200 entreprises en portefeuille

D'un capital de départ de 4,4 millions d'euros en 1981, le fonds a aujourd'hui 450 millions d'euros sous gestion répartis dans onze fonds et plus de 200 entreprises en portefeuille. Le tout animé par une équipe de 25 salariés. Malgré cette très forte croissance, "les fondamentaux d'Irdi n'ont pas pris une ride : permettre l'avenir de nos entreprises et surtout de leurs emplois, condition de notre dignité", a martelé Corinne d'Agrain, la présidente du directoire, qui entend accélérer sur "deux grands chantiers : la responsabilité sociétale et les démarches d'inclusion des entreprises affiliées".

En Nouvelle-Aquitaine, Irdi est notamment au capital d'entreprises telles que Treefrog Therapeutics (biotechnologie), Quinoak (agroalimentaire), Wupatec (télécom), Toopi Organics (biotechnologie), Nimbl'Bot (robotique), Materrup (construction), Lucine (e-santé), Ilasis (santé), Fineheart (santé), Les Nouvelles Fermes (agriculture), Blue Valet (logistique), Aelis Farma (biotechnologie) ou encore Fermentalg (biotechnologie).

Lire aussi 4 mnRelation client : Sellsy lève 55 millions d'euros pour équiper les PME de son logiciel CRM