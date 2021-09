Qu'est-ce qu'Evergreen, le nouveau fonds régional pour soutenir des startups à impact ?

Après avoir changé de président fin 2020 puis arrêté de nouvelles orientations au printemps 2021, dont la féminisation et le rajeunissement de ses membres, Finaqui passe aux travaux pratiques. L'association annonce ce 23 septembre le lancement d'un 4e fonds d'investissement baptisé Evergreen et dédié aux entreprises à impact social et environnemental dotées d'une forte coloration technologique. Après French Tech Bordeaux et So Games, c'est un nouvel acteur de l'écosystème bordelais qui se mobiliser sur ces sujets sociaux et environnementaux. Une démarche qui rejoint aussi l'initiative du

Groupe SOS de lancer le premier réseau français de Business Angels à Impact

Lire aussi 10 mn« French Tech Bordeaux vise la neutralité carbone en 2023 » (Cyril Texier)

Logique de moyen et long terme

"Nous allons cibler des très petites entreprises qui ont une ambition en matière d'économie sociale et solidaire, d'environnement, de social ou de modèles différents de gouvernance. L'idée est d'intervenir en post-amorçage sur des projets qui ont trouvé leur marché avec un produit commercialisé et qui se trouvent en phase de croissance commerciale", explique à La Tribune Guillaume-Olivier Doré, président de Finaqui et également vice-président de French Tech Bordeaux (*). Ce fin connaisseur des produits financiers a œuvré ces derniers mois pour faire d'Evergreen un véhicule d'investissement sans équivalent dans la région :

"D'ordinaire les véhicules d'investissement sont fermés. Nous avons décidé d'ouvrir Evergreen à différents investisseurs qui pourront y entrer à tout moment sachant que le véhicule d'investissement en lui-même n'a pas de date de retrait prédéfinie. L'idée c'est d'assurer aux entreprises un soutien sur le long terme, à cinq ou dix ans, sans leur imposer de date de sortie à trois ans. C'est essentiel pour accompagner des startups qui ont souvent des cycles de développement plus longs."

Lire aussi 10 mnComment décarboner son activité économique ? Mode d'emploi avec EthicDrinks

500.000 à 600.000 euros

La première période de souscription, qui ouvre ce 27 septembre, ambitionne de réunir "500.000 à 600.000 euros". "D'ici trois ans, on veut être en mesure de réunir autour d'un million d'euros par an pour pouvoir investir environ le même montant. L'objectif c'est que les plus-values générées par les premiers investissements soient progressivement réinvesties dans de nouvelles participations pour assurer la pérennité d'Evergreen", ajoute Guillaume Olivier-Doré. Les participations pourront aller de 100.000 à 600.000 euros en co-investissement.

Le président de Finaqui assure avoir déjà identifié une poignée de projets alors que l'impact figure désormais dans peu ou prou dans les éléments de langage de toutes les startups et entreprises - avec toutes les nuances entre l'engagement sincère et le green washing -, Finaqui Evergreen a opté pour la grille d'analyse pré-investissement mise au point par Inco, la société de Nicolas Hazard. Objectif de cet outil baptisé Inco Ratings : s'assurer du sérieux de la démarche et de la sincérité des engagements présentés. Une grille d'une quinzaine de critères est établie pour mesure quantitativement et qualitativement les impacts écologiques (énergie, émissions carbone, circularité, etc.), sociaux (emploi, inclusion, qualité de vie au travail, partage de la valeur, etc.) et digitaux (emploi, agilité, sobriété, etc.). Les premières entreprises accompagnées seront dévoilées début 2022.

Lire aussi 4 mnSobriété numérique : Kairos lance Neptune, un Wordpress éco-conçu en open source

(*) Ce multi-entrepreneur est aussi CEO d'Elwin, mentor pour plusieurs startups, directeur du magazine Say et chroniqueur occasionnel dans La Tribune.