Aéronautique : qui a eu de l'écho sur le web en Nouvelle-Aquitaine en 2020 ?

Quels sont les acteurs publics et privés de Nouvelle-Aquitaine qui ont fait le plus de bruit numérique dans le champ de l'aéronautique en 2020 ? C'est ce que la startup Firstlink, spécialiste de la data intelligence (lire l'encadré plus bas), a cherché à savoir pour La Tribune en analysant finement les sites web, les réseaux sociaux, forums, sites concurrents et partenaires, blogs avec une série de mots-clés du champ lexical de l'aéronautique. "Il s'agit d'un prisme d'analyse qui se concentre sur l'activité des acteurs sur le web et ne reflète pas nécessairement la totalité des interactions et des enjeux entre ces acteurs", prévient toutefois Nataniel Bahs, le cofondateur et CEO de Firstlink.

Quels sont les thématiques dans le champ de l'aéronautique qui ont eu le plus d'écho sur le web l'an dernier dans la région ?

La Région Nouvelle-Aquitaine se démarque en 2020 par un discours très segmenté entre le champ sémantique BtoB, très présent, et celui du trafic aérien grand public et de la navette Air France, qui se fait beaucoup plus discret. Le territoire est donc dominé par cette dimension BtoB, notamment dans le secteur de la défense et du spatial. Les difficultés de l'aéronautique et des compagnies aériennes sont reléguées au second plan. "Les mots de PSE, de plans sociaux, de licenciements ne sont pas encore ressortis au premier plan, contrairement à d'autres territoires comme l'Occitanie voisine", observe Nataniel Bahs même si certains plans de licenciements chez les équipementiers, tels que Lauak, dans les Pyrénées-Atlantiques, sont visibles. Mais, plus globalement, ce sont d'abord des termes liés aux problématiques d'employabilité, de formation initiale et continue et de métiers qui ont été très présents l'an dernier sur le web régional. L'offre d'emploi qui est le plus souvent mentionnée en 2020 est celle d'ingénieur Hardware / technologie FPGA (field-programmable gate array / matrice de portes programmables par l'utilisateur). Par ailleurs, Firstlink note aussi l'émergence de sujets d'avenir tels que les processus de nettoyage cryogénique ainsi que l'impact.

Quels sont les acteurs qui se démarquent dans ce bruit numérique ?

Parmi les acteurs les plus cités, on retrouve les grands comptes que sont Thales, dont le site de Mérignac connaît quelques turbulences, et Dassault - ce dernier ayant notamment présenté son Falcon 6X en décembre dernier - mais aussi les acteurs publics que sont l'incubateur Technowest, qui a lancé un appel à projets dédié à la filière ASD, la Région Nouvelle-Aquitaine ou encore le pôle Aerospace Valley, qui vient de lancer un cluster sur l'aéronautique de demain. Le bruit numérique laisse aussi une place importante aux acteurs régionaux de la formation que sont l'Aérocampus et l'Institut Evering, notamment sur les questions d'employabilité et de maintenance.

Quels enseignements peut-on en tirer ?



Alors que les acteurs économiques, d'une part, et institutionnels, d'autre part, se partagent l'influence régionale en matière d'aéronautique avec deux sphères relativement séparées, "la crise sanitaire a coupé en deux les champs sémantiques du BtoB et du BtoC dans ce domaine", note Nataniel Bahs. L'autre enseignement, c'est que le territoire de Nouvelle-Aquitaine est encore relativement épargné par les plans sociaux dans le secteur si bien que le bruit numérique enregistré en 202 se traduit d'abord par les questions liées aux métiers et aux nombreuses formations disponibles dans la région.

