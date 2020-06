Ces trois solutions de décontamination pour aider à la reprise du trafic aérien

Comment aider à la reprise du trafic aérien ? En traitant, pour commencer, les risques de contamination par le Covid-19 dans les avions et les aéroports. C'est dans ce contexte que les pôles de compétitivité Alpha RLH et Aerospace Valley ont organisé début juin un webinaire consacré aux solutions technologiques de désinfection et de décontamination pour l'aéronautique. Objectif : permettre aux acteurs du secteur de connaitre les solutions technologiques mises au point par des entreprises régionales. Trois d'entre elles sont basées en Nouvelle-Aquitaine.

Lire aussi : Aéronautique et spatial : dans un contexte d'incertitude, le militaire s'en sort mieux

Olikrom créée un additif qui change de couleur

Olikrom, c'est d'abord six ans d'expertise autour de l'intelligence des couleurs. La société accompagne 70 partenaires industriels dans leur démarche d'innovation en concevant et produisant, en fonction du besoin, une solution qui change de couleur selon la température, la pression, la lumière ou encore un solvant, un gaz. L'idée ? "Faire remonter une info, alerter d'une anomalie, informer d'un bon usage de matériaux, tout cela sans informatique", rappelle Jean-François Letard, PDG de l'entreprise pessacaise.

Lire aussi : Olikrom et Eiffage dévoilent la première route luminescente de France à Pessac

Pour la désinfection dans le secteur de l'aéronautique, Olikrom propose ainsi deux procédés : le traitement par la lumière (notamment les UVC) et une interaction avec la chimie par les désinfectants. "Nous avons développé une génération de photoKrom, c'est-à-dire des matériaux qui sont capables de changer de couleur et d'indiquer que l'environnement a subi une certaine intensité lumineuse. Nous sommes également capable de faire changer la coloration d'un désinfectant qui devient en l'occurrence incolore au bout de quelques minutes (chimioKrom). Cela permet de savoir que la surface a bien été traitée", explique Jean-François Létard. Le département R&D a ainsi mis au point cet additif pendant le confinement. "Il s'agira ensuite de l'incorporer à une solution désinfectante donc de travailler avec un partenaire, l'idée n'étant absolument pas de produire du désinfectant. Dans l'aéronautique, le parcours est souvent long pour pouvoir intégrer de nouveaux éléments. Cela nécessite des essais, des certifications. Mais un groupe peut faire accélérer la mise sur le marché",...