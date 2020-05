Startups : vers un assèchement des levées de fonds à Bordeaux ?

(Crédits : Pixabay)

La crise économique historique que nous traversons va-t-elle tarir les levées de fonds pour les startups à Bordeaux et en Nouvelle-Aquitaine ? Si plusieurs tours de tables financiers aboutissent encore, d'autres sont en pause. Et chacun s'attend à des investisseurs plus sélectifs et des valorisations réduites dans les mois qui viennent. Pour autant, des possibilités demeurent.