Le Village by CA Aquitaine accueille une nouvelle promotion

Sur les 33 candidatures, le Village by CA Aquitaine et ses partenaires en ont finalement retenues 13 pour établir sa nouvelle promotion 2020. Pendant deux ans, les pépites sélectionnées bénéficieront de bureaux en plein centre-ville de Bordeaux, des relations d'un réseau de 33 Villages en France et à l'international et, élément moteur de l'accompagnement, de mise en relation avec les 16 partenaires du lieu. Parmi eux, on retrouve Bouygues Bâtiment, EDF, Fidal, GT Solutions, Keolis, Mazars, Philips, Groupe Pichet...

"La sélection a été compliquée, mais nous nous réjouissons déjà d'accueillir 27 nouvelles personnes de la promo 2020 au sein de nos locaux. Santé, environnement, services..., nous avons privilégié la diversité des secteurs cette année encore. Depuis l'ouverture du Village en 2017, nous avons accompagné 44 startups qui ont levé 17,5 M€ et généré 800.000€ de CA en moyenne/start-up. Par ailleurs, elles ont permis l'embauche de plus de 260 personnes ! Le potentiel des 13 nouvelles recrues accélèrera sans nul doute ces chiffres déjà pleins de croissance", énumère Florent Merit, "maire" du Village by CA Aquitaine depuis septembre dernier.

Voici les noms et profils des 13 startups retenues :

ADN.Ai fait partie des premières agences françaises à avoir créer des applications vocales, notamment à visée marketing. Depuis 2017, ADN.Ai intègre la voix dans les stratégies digitales multicanales de ses clients, en déclinant leurs contenus sur des assistants vocaux. L'entreprise a notamment collaboré avec la marque de confiserie Tic Tac pour créer un quizz musical.

Arsenal Chirurgical met en relation les fabricants de dispositifs médicaux et les établissements de santé afin que ces derniers puissent louer du matériel chirurgical lors d'indications particulières. La plateforme assure la traçabilité logistique et fournit un outil de pilotage aux 50 établissements de santé qui l'utilisent en France. La startup prévoit une version internationale pour l'automne prochain.

Bee.Cycle accompagne les entreprises qui souhaitent proposer à leurs collaborateurs une solution de mobilité alternative sans avoir à investir massivement ni à gérer leurs flottes. Sa solution de location longue durée de vélos électriques est annoncée comme "personnalisée, simple à mettre en œuvre et individualisée".

Edmond propose une solution d'avance sur honoraires dédiée aux agences immobilières. Un outil de pilotage en ligne simple et ludique embarque tous les modules pour gérer et anticiper leur trésorerie. Le scoring prédictif juridique et financier leur accorde en 72 heures une avance sur leurs honoraires jusqu'à 100 jours avant la signature d'une vente définitive chez le notaire, ajoute la structure, née au sein de Bientôt chez soi.

Ertus Group s'adresse aux professionnels de la filière des vins et spiritueux avec sa suite logicielle Process2Wine, une application métier en mode SaaS pour la traçabilité, la planification et la gestion de l'ensemble des travaux, de la vigne au chai, jusqu'au conditionnement, ainsi qu'un accompagnement adapté à la mise en œuvre de la transition numérique. La société a bouclé récemment un tour de table de 3 M€.

EthicDrinks conçoit des packagings éco-conçus contenant des vins bios ou en agriculture raisonnée. Elle revendique une démarche globale "répondant aux besoins des consommateurs souhaitant avoir une consommation positive pour la planète".

Jenji se positionne comme "la première solution internationale de gestion entièrement numérique des dépenses professionnelles basée sur l'intelligence artificielle". La plateforme automatise complètement le traitement des notes de frais, des indemnités kilométriques et factures d'achat, quelle que soit la taille de l'entreprise cliente.

MIAP a développé une plateforme numérique pour bars et restaurants permettant aux clients de commander, payer et bénéficier d'un programme de fidélité basé sur l'intelligence artificielle, via leur smartphone.

Mon Petit Seau collecte et valorise les biodéchets des particuliers et des professionnels afin d'en diminuer l'impact environnemental, "en les valorisant localement et de façon adaptée pour leur offrir une nouvelle vie". Sa solution clé en main permet d'anticiper la loi de Transition énergétique en "offrant à tous la possibilité de disposer d'une solution de tri à la source des déchets alimentaires".

Qapa digitalise le recrutement avec sa plateforme spécialisée dans l'intérim. Ses 80 salariés se partagent entre Paris, Grenoble, où la société a implanté un bureau dédié à la R&D dès 2017, et maintenant Bordeaux. Automatisant au maximum l'ensemble des démarches, elle s'appuie sur une base de 4,5 millions de candidats.

Crackers Résurrection, fondée en janvier 2018, s'implique dans la "valorisation culinaire de co-produits". La société collecte les matières premières de ses partenaires, y ajoute des ingrédients pour proposer des gammes de crackers "100% savoureux, innovants et responsables, made in Dordogne et certifiés AB". Ses crackers sont aujourd'hui proposés dans près de 300 points de vente en France.

TP qube se veut "pionnière de l'utilisation de techniques d'intelligence artificielle dans le domaine des prix de transfert, afin de produire des études plus rapides, moins chères et de meilleure qualité". La société a été créée par des "économistes possédant une solide expérience en conseil en prix de transfert et dans le développement de modèles statistiques complexes".

Transeco2 propose aux gros utilisateurs de gasoil une machine en location, connectée à leur cuve de stockage carburant, permettant de contrôler le volume, la température et la qualité du carburant livré. Durant ce contrôle, la machine implante un traceur d'identification et améliore les qualités du gasoil pour le rendre plus efficient et moins polluant.