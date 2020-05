Crédits d'impôt, financement participatif : ces solutions pour soulager la trésorerie des PME

Depuis 2016, la société Self&Innov, installée dans le quartier des Chartrons, à Bordeaux, accompagne les dirigeants de startups, TPE et PME dans leurs démarches pour obtenir des aides fiscales à l'innovation sous la forme de crédits d'impôt, en particulier le crédit d'impôt recherche (CIR), le crédit d'impôt innovation (CII) et le rescrit jeune entreprise innovante. Et on ne parle pas ici de sommes anecdotiques, c'est même tout l'inverse : 45.000 € en moyenne pour le CIR et 25.000 € en moyenne pour le CII. De quoi renflouer significativement la trésorerie d'une petite entreprise par les temps qui courent.

"Je suis assez sidéré des possibilités qui ne sont pas utilisées par les chefs d'entreprise dans la période actuelle, principalement par méconnaissance des dispositifs", assène Matthieu Bacquin, le dirigeant fondateur de Self&Innov, qui propose sur son site un test gratuit et rapide d'éligibilité au crédit d'impôt innovation. Entre Bordeaux, Paris, Toulouse et Aix-en-Provence, les 13 salariés de la startup sont tous mobilisés depuis le 15 mars dernier pour faire face à une activité paradoxalement...