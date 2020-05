Linguali, première startup bordelaise foudroyée par le Covid-19

Une histoire qui se termine de manière aussi foudroyante qu'inattendue. "Notre marché c'est l'évènementiel et, à partir de la mi-février, tous nos clients ont annulé leurs commandes en l'espace de seulement quelques jours. A tel point que le 1er mars, c'était déjà terminé puisqu'on était à la fois short en trésorerie et sans aucune perspective commerciale", témoigne auprès de La Tribune, François-Xavier Bodin, co-fondateur de la startup Linguali. L'entreprise, créée en 2014 à Bordeaux avec James Anderson, puis accompagné par le Village by CA, a été formellement mise en liquidation judiciaire le 1er avril dernier.

Lire aussi : Quelle sera l'ampleur de la crise pour les startups bordelaises ?

La startup restait pourtant sur un chiffre d'affaires de 350.000 € en 2019 et une croissance de 100 % par rapport à 2018. Parmi la centaine de références en portefeuille, principalement en France, plusieurs clients devenus fidèles dont l'Oréal et Microsoft. Le cœur de sa proposition de valeur : une application mobile, non brevetée, pour les congrès, meetings et événements permettant d'écouter l'interprète de conférence sans les casques traditionnels. Un développement de l'offre en Saas...