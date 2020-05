Covid-19 : quelle sera l'ampleur de la crise pour les startups bordelaises ?

Linguali a mis la clef sous la porte dès le 1er avril. Un mois après avoir vu l'intégralité de sa clientèle et de son modèle économique centrés sur l'évènementiel s'effondrer en seulement quinze jours. Cette liquidation d'une startup bordelaise est-elle la première d'une longue série en 2020 à cause de la crise économique du Covid-19 ? "Il ne faut pas se faire d'illusion : toutes les entreprises corrélées aux secteurs les plus impactés par le confinement - hôtellerie-restauration, tourisme, événementiel, aéronautique, aéroport - doivent revoir leur business plan, leur plan de trésorerie et faire plusieurs hypothèses en fonction du degré de redémarrage de l'économie. Pour ces sociétés, oui, il y a un vrai risque", répond Cyril Texier, le président de French Tech Bordeaux et de l'entreprise Do You Dream Up.

10 % de startups menacées chez Unitec

Pour Stéphane Rochon, directeur de l'incubateur Unitec qui accompagne actuellement 123 startups, les jeunes pousses les plus vulnérables sont en effet celles qui se frottent au marché avec une offre commerciale déjà validée et une masse salariale importante :