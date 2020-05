Blue Valet à l'arrêt mais hors de danger en attendant une levée de fonds

L'arrêt de l'activité a été brutal pour la société Blue Valet qui propose un service de voiturier dans les aéroports et les gares. "Nous avons senti une baisse des réservations dès la fin du mois de février, puis il y a eu une accélération. En dix jours, nous avons perdu 100 % de notre chiffre d'affaires...", raconte à La Tribune Hugo Ricard, CEO et cofondateur de l'entreprise basée à Mérignac, commune de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. Résultat, 95 % de ses 150 salariés se sont retrouvés au chômage partiel et la reprise ne coïncidera pas avec le début du déconfinement.

"Le 11 mai est un point d'étape important, mais, dans la mesure où les déplacements sont limités à 100 kilomètres, le service ne rouvrira pas avant le 2 juin." Car lui-même le rappelle : "Nous sommes le dernier maillon de la chaîne. Les aéroports doivent d'abord rouvrir, les compagnies aériennes remettre leurs appareils en circulation. Il faut que tous les leviers soient levés pour que nous puissions ensuite nous-mêmes redémarrer."

Lire aussi : Blue Valet : les raisons du décollage du voiturier

Reports et financement d'urgence



En attendant, l'activité est donc réduite à zéro pour les salariés mais aussi pour la...