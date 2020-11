Le port de Bordeaux (GPMB) recherche son second souffle dans l'hydrogène

Ce vendredi 20 novembre, Alain Rousset, président (PS) de la Région Nouvelle-Aquitaine, s'est rendu aux Bassins à flot, quartier Bacalan à Bordeaux, et plus précisément à la forme de radoub numéro un, à l'invitation de Philippe Dorthe, président du conseil de surveillance du Grand port maritime de Bordeaux (GPMB), mais aussi conseiller départemental de la Gironde et conseiller régional (PS) de Nouvelle-Aquitaine, grand défenseur et promoteur du quartier de Bacalan et de sa zone portuaire centenaire.

Lire aussi : Avec l'Ostrea, le port de Bordeaux (GPMB) se dote d'une drague écolo de dernière génération

C'est ainsi qu'Alain Rousset s'est retrouvé...