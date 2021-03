Luos choisit l'open source pour commercialiser son architecture de systèmes embarqués

Dans nos voitures et nos avions, dans nos vélos et trottinettes électriques, dans notre petit et gros électroménager, dans nos multiples objets connectés... L'électronique embarquée est présent partout ou presque dans les objets et engins qui nous entourent au quotidien. Et ce sont les développeurs de ces systèmes électroniques embarqués, ceux-là même qui mettent au point l'interface entre la partie mécanique et la partie logicielle, qui sont le cœur de cible de la solution de développement modulaire proposée par la startup bordelaise Luos. Créée en juillet 2018 et accompagnée par Unitec, l'équipe de huit collaborateurs est installée chez Héméra, à Bordeaux Ravezies, avant de possiblement rejoindre l'incubateur Technowest à la suite de l'appel à projets sur l'aéronautique.

"La plupart de nos clients viennent nous voir parce qu'ils ont des problèmes de développement liés à leur moteur. La technologie de Luos est d'autant plus pertinente quand un appareil ou un véhicule embarque plusieurs cartes électroniques qui doivent fonctionner et communiquer ensemble. C'est pour cela que notre cible prioritaire ce sont les acteurs de la robotique, des nouvelle mobilités électriques et de l'électroménager", souligne Nicolas Rabault, le CEO de Luos et cofondateur avec Emanuel Allely et Simon...