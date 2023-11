Le futur quartier de Cardinal Promotion entre en chantier à Bordeaux Brazza

À Bordeaux, le promoteur lyonnais s'est fait remarqué il y a tout juste dix ans avec l'hôtel Mama Shelter. Cardinal Promotion voit désormais plus grand en portant un vaste programme immobilier sur la rive droite, du côté de Brazza, à l'issue d'un appel à projet remporté en 2014. À deux pas de l'UCPA Sport Station, du chantier naval des catamarans de CNB et des immeubles fraîchement livrés par Eiffage et par Kaufman & Broad à la sortie du pont Chaban-Delmas. Du côté de Cardinal, c'est un nouveau quartier qui s'apprête en effet à sortir de terre sur pas moins de 43.000 m2 au total. L'entreprise y jouera le rôle de chef d'orchestre en étant à la fois promoteur et aménageur du secteur puisque, comme les Bassins à Flot, Bordeaux Brazza relève de « l'urbanisme négocié », un mode de gouvernance où les pouvoirs publics laissent une très grande latitude aux acteurs privés.

« Il s'agit d'une opération mixe avec un hôtel, plus de 330 logements avec de la maison individuelle et du collectif, du logement locatif social, du logement étudiant et de l'accession sociale, libre et maîtrisée, mais aussi des bureaux, des locaux d'artisanat, un lieu évènementiel », déroule Stéphane Rubi, le directeur général du groupe Cardinal qui affiche 200 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022, dont 165 millions sur la promotion immobilière.

Cliquez sur l'image pour l'agrandir. Le plan masse des sept bâtiments qui doivent être édifiés par Cardinal Promotion avec les architectes Atelier King-Kong, Marciano Architecture, Nadau Architecture, Françoise N'Thepe Architecture & Design et Rodde-Aragües Architectes (crédits : Cardinal Promotion).

Près de 5.000 logements prévus à Brazza Classé opération d'aménagement d'intérêt métropolitain, le quartier Brazza est engagé depuis plusieurs années dans une transformation totale. Composé en partie de friches industrielles, ce vaste secteur de la rive droite de Bordeaux s'étend sur 53 hectares. 426.000 m2 de surfaces neuves y sont en cours de construction pour accueillir 4.800 logements neufs, dont 55 % de logement aidés, 9.000 nouveaux habitants et 5.000 emplois. Le programme comprend aussi deux groupes scolaires, deux crèches et un gymnase ainsi que le percement de trois allées traversantes perpendiculaires à la Garonne. « À terme, l'objectif est de planter 5.000 arbres à Brazza et d'atteindre 40% d'espaces en pleine terre, soit un bilan d'artificialisation nette des sols positif pour le projet », précise Bordeaux Métropole alors que le programme est à mi-chemin avec environ 200.000 m2 autorisés. Le coût total de l'opération s'élève à 220 millions d'euros TTC.



Dans le secteur piloté par Cardinal Promotion, les immeubles pourront grimper jusqu'à 9 étages. Au rayon des équipements, un MOB Hotel de 124 chambres est prévu, ainsi qu'une halle culturelle, un forum dédié à l'évènementiel, un immeuble de bureaux, des locaux de commerces d'artisanat et un parking de 450 places. Du côté du résidentiel, ce sont trois immeubles neufs totalisant 135 logements en accession libre, 22 maisons individuelles, un immeuble de 191 logements locatifs sociaux et en accession maîtrisée et de 104 logements étudiants.

La question de la mobilité reste un sujet pour les milliers d'habitants de ce large secteur qui inclut Brazza et la ZAC Bastide Niel, sur la rive droite. « C'est une question que nous regardons avec les élus mais je ne pense pas que ce soit un problème avec la ligne de bus en site propre prévu », veut rassurer Stéphane Rubi alors que des débats agitent notamment la Métropole sur le mode de transport public le plus adapté pour traverser la Garonne : un télécabine ou un tramway sur le pont Chaban-Delmas.

Au total, Cardinal Promotion évalue à environ 200 millions d'euros le chiffre d'affaires qu'il prévoit de réaliser à Bordeaux dans les prochaines années. Et comme d'autres opérateurs, la fin des années Juppé marqué par l'éclosion de plusieurs grands programmes à Bordeaux pousse Cardinal Promotion à regarder les marchés des villes moyennes de la région : « Nous nous positionnons à La Rochelle, à Périgueux ou Biarritz sur le bureau, la santé et bien sûr le logement », assure le dirigeant lyonnais.