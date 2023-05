Escalade, golf, squash : la « cathédrale des sports » de l'UCPA ouvre à Bordeaux Brazza

Le mois de mai 2023 est une période faste pour les amateur bordelais de sport et de loisirs de plein air. Après la boutique « Au vieux campeur », sur 1.600 m2 à Bord'eau village début mai, c'est au tour de « l'UCPA sport station » d'ouvrir ses portes de l'autre côté du pont Chaban-Delmas, à Brazza, sur la rive droite. Avec 14.000 m2 dont 12.500 m2 d'espaces sportifs répartis sur six niveaux - avec un practice et un bar sur le toit terrasse -, ce nouvel équipement sportif frappe d'abord par ses dimensions hors-normes. Cet UCPA sport station est le 4e à ouvrir en France - après Paris, Meudon et Reims et avant Nantes et Toulouse - mais il est le plus vaste, trois fois plus que son cousin parisien.

« C'est un lieu emblématique à un an des Jeux olympiques de Paris. Nous voulons en faire le vaisseau amiral de notre plan d'investissement de 150 millions d'euros sur cinq ans pour proposer des lieux urbains qui décloisonnent les activités sportives, ouvrent leurs portes à tous les publics et son pensés pour limiter les dépenses d'énergie et de transport », expose Guillaume Légaut, le directeur général de l'association.

900 m2 sont dédiés à l'escalade avec des voies de 14 mètres et deux salles de bloc dont une pour enfants (crédits : PC / La Tribune).

Rien que pour le site bordelais, l'UCPA a déboursé près de 30 millions d'euros, soutenue par la Caisse des dépôts. Le bâtiment a été dessiné par les architectes de NP2F et réalisé par le promoteur Adim, filiale de Vinci. La moitié des surfaces sont à l'air libre pour limiter la consommation de chauffage et climatisation. « Nous avons voulu limiter l'emprise au sol et proposer un lieu sobre en fonctionnement et accessible autrement qu'en voiture », insiste le directeur général.

Viser 350.000 clients annuels

Le centre est équipé pour une grande variété de disciplines dont 900 m2 dédiés à l'escalade avec des voies de 14 mètres de hauteur et deux salles de bloc. Huit terrains de squash et sept de padel, un espace golf, des saunas, du fitness et crossfit, des escapes games, du sport connecté, des salles de séminaires et un restaurant et bar complètent cet espace ouvert sept jours sur sept de 7h à 23h.

Le bâtiment se déploie sur six niveaux mêlant espaces sportifs et de réception sur un total de 14.000 m2 (crédits : PC / La Tribune).

Objectif des cinquante salariés du site : attirer 350.000 clients en année pleine, soit un millier de visiteurs quotidiens. « Tout projet a une part de risque mais on a beaucoup travaillé et je suis assez confiant dans le succès de ce site qui vient compléter l'offre sur la métropole », juge Guillaume Légaut. D'autant que l'UCPA entend ratisser large en visant aussi bien les néophytes que les passionnés, les familles comme les compétitions en passant par les étudiants et la clientèle professionnelle.

« Nous avons trois salles de séminaires pour accueillir des entreprises en associant un temps de séminaire et un temps de team building sportif. Il y a déjà beaucoup de demandes pour juin », glisse Céline Cluzel, la directrice du site arrivée de SBA (Stade Bordeaux Atlantique) en début d'année.

En plus du fitness connecté, l'UCPA propose du RPM (« Round per minute ») : du vélo d'intérieur en groupe avec vidéos, sons et lumières (crédits : PC / La Tribune).