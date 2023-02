Un tramway plutôt qu'un télécabine pour franchir la Garonne à Bordeaux ?

« La question que Bordeaux Métropole doit se poser c'est celle de la liaison entre la rive droite et la rive gauche à l'approche du mur de 2030. Or, le transport par câble n'y répond pas car il n'a ni la bonne capacité ni le bon tracé », attaque Christophe Duprat. Désormais dans l'opposition, le maire (LR) de Saint-Aubin-du-Médoc et ancien vice-président de Bordeaux Métropole en charge des transports ne cache pas tout le mal qu'il pense de la possible arrivée d'un télécabine au-dessus de la Garonne. Le projet fait l'objet d'une concertation publique jusqu'au 13 février.

Avec ses collègues de droite et du centre, il tacle « un gadget touristique coûteux ». Pour eux, les tracés proposés manquent leur cible que ce soit pour les touristes ou les habitants tandis que l'infrastructure elle-même « risque de dégrader le paysage et de menacer le label Unesco avec des pylônes de 70 mètres de haut [soit quasiment la même hauteur que les piles du pont Chaban-Delmas, NDLR] », juge Patrick Bobet, le maire du Bouscat et chef de file de l'opposition. Tout ça pour un coût élevé - a minima compris entre 50 et 100 millions mais probablement bien davantage - et une capacité de transport jugée trop faible avec « une promesse de 10.000 à 14.000 voyageurs par jour mais une réalité qui ne dépassera pas les 8.000 », selon Christophe Duprat. Sans même compter « le risque d'une bataille juridique aussi longue que coûteuse avec les riverains ».

Un projet alternatif en tramway

Les élus du groupe Métropole Commune(s) souhaitent plutôt mettre en débat un projet alternatif de nouvelle ligne de tramway entre Cenon Gare, sur la rive droite, et la Cité du vin, sur la rive gauche, via le pont Chaban-Delmas qui a été conçu pour supporter un transport lourd. « C'est une alternative moins chère, plus efficace en terme de desserte pour les nouveaux habitants de Brazza et réalisable en cinq ans », appuie Emmanuel Sallaberry, le maire de Talence, qui chiffre le projet entre 60 et 75 millions d'euros. Cette nouvelle branche de trois kilomètres et quatre stations pourrait emporter 6.500 personnes par jour, l'équivalent de l'extension de la ligne A vers l'aéroport. Par la suite, il serait possible de prolonger le tramway via la rue Lucien Faure vers les Aubiers et la ligne C, permettant in fine de mailler les lignes A, B et C.

Cette liaison entre Cenon et la Cité du vin est un vieux projet qui figure d'ailleurs dans le dossier de concertation publique du projet de télécabine. L'hypothèse a ainsi été examinée puis écartée par les services de la Métropole. Ces derniers mettent en avant le peu d'emprises foncières disponibles, le coût et la complexité de l'intégration du tramway au pont Chaban-Delmas et la faiblesse des fréquences envisagées. La levée du pont environ cent fois par an est également citée mais à mettre en regard avec la maintenance d'un télécabine qui impose un arrêt d'au moins dix jours chaque année.

Débattre des alternatives

Plus largement, l'opposition réclame surtout un vrai débat pas seulement sur les tracés d'un télécabine mais sur l'opportunité de cette solution face à des projets alternatifs pour franchir la Garonne, qu'il s'agisse d'un bus à haut niveau de service, d'un tramway voire même d'un métro à un horizon plus lointain.

« C'est frappant de constater la différence de traitement politique et d'efforts déployés entre ce projet de télécabine et l'étude de faisabilité du métro qu'on attend toujours. Or, cette étude doit être faite, il n'y a pas le choix ! », considère Emmanuel Sallaberry.

Alors que la majorité avait acté en septembre 2022 le principe d'une étude d'opportunité sur ce sujet sensible du métro, celle-ci tarde à voir le jour. Prévue pour débuter fin 2022, l'étude est encore à l'étape de la rédaction du cahier des charges, selon Bordeaux Métropole. Suivra un appel d'offres qui pourrait intervenir au printemps. Dans cette configuration, les conclusions des travaux ne seraient pas attendues avant début 2024, au plus tôt.

