Jeux vidéo : comment les dragons de Playwing ont fait leur nid à Bordeaux

"Avec ce jeu, notre ambition est de proposer aux joueurs une qualité du niveau d'un titre double A+, c'est à dire proche des meilleurs standards visuels et techniques du jeu vidéo", affirme à La Tribune Emmanuel Nouaille, le directeur créatif et manager du studio Playwing, dont le titre "Century : Age of the Ashes" a été dévoilé aux Game Awards en décembre 2020. A la tête d'une équipe d'une trentaine de salariés, installée dans la tour Innova à Bordeaux Euratlantique, Emmanuel Nouaille bénéficie d'une expérience conséquente : il a fait ses armes chez Atreid Concept, Kalisto et Mimesis Republic, aux côtés de Nicolas Gaume, puis est passé par Microid et Ubisoft avant de réatterrir à Bordeaux. Son compère Pascal Barret, directeur artistique et manager de Playwing, affiche lui aussi 25 ans de services dans le jeu vidéo avec un parcours très proche : Kalisto et Mimesis Republic puis Ubisoft et Gameloft.

Un studio pas vraiment indépendant

Et c'est précisément après l'épisode boursier de 2016 qui a vu Vivendi arracher Gameloft à Ubisoft, que la famille Guillemot, entre temps redevenue le 1er actionnaire d'Ubisoft, s'est décidée à lancer discrètement des studios distincts et non cotés en Bourse dont elle conserve la propriété à 100 %. Si sa taille et sa liberté d'action pourrait donc rapprocher Playwing d'un studio indépendant, il n'en est...