Le groupe bordelais Abso Bois carbure à la croissance externe

C'est l'histoire d'un banquier spécialiste en fusions-acquisitions qui a repris l'entreprise de l'une de ses clientes. C'est l'histoire d'Antoine Messean, en charge des fusions-acquisitions à la BPACA (Banque populaire Aquitaine Centre-Atlantique). En 2018, il décide de changer son fusil d'épaule.

"J'étais mandaté par une cliente héritière et dirigeante du groupe Lamarque Sogy Bois, que je devais vendre. Je ne me contentais pas de gérer mes mandats de cession. A chaque fois, je développais un axe assez fort d'études de positionnement de l'entreprise. Mon « plus » dans le métier, c'était la levée de vue. Avec notamment une étude poussée du positionnement de l'entreprise sur son marché. Lamarque Sogy Bois était une scierie-raboterie des Landes, elle était dans la même famille depuis 1895. Quand j'ai repris cette entreprise, l'idée était de construire un groupe autour de la filière bois", rembobine Antoine Messean.

Reprendre en main l'outil de production

Le dirigeant observe que l'entreprise landaise n'était pas bien portante lors de sa reprise, qu'elle ne gagnait pas d'argent et qu'il a pu l'acquérir pour une somme modique en cassant quand même sa tirelire. La famille conservant la propriété du foncier forestier de 13 hectares.

"Les actionnaires familiaux ont joué le jeu, ils nous ont aidé. L'activité de l'entreprise était centrée sur la difficile atteinte des niveaux de production fixés, ceci malgré d'importantes difficultés techniques puisqu'il n'y avait eu aucun investissement pendant trois ans. Il fallait réorienter l'action commerciale, en s'appuyant sur un outil de production de bon niveau pour pouvoir faire le bon produit", résume Antoine Messean.

Un objectif de croissance calé autour de 10 % par an

Le groupe Abso Bois, qui aujourd'hui emploie 240 salariés, a réalisé 29,4 millions d'euros de chiffre d'affaires consolidé en 2021 et son fondateur et dirigeant se montre ambitieux. Il vise ainsi une croissance de l'activité de +43 % à moyen terme, pour atteindre 42 millions d'euros de chiffre d'affaires d'ici fin 2025, soit une prévision annuelle qui orbite autour de +10 %. Le groupe fédère aujourd'hui quatre structures qui sont coiffées par la société holding Abso Bois, installée à Bordeaux, dont Antoine Messean est le président et Marc Bégout, ancien dirigeant de MBMA, l'une des filiales, le directeur général.

Lamarque Sogy Bois, à Canéjan (Gironde), évolue ainsi dans un nouveau périmètre consolidé aux côtés de MBMA, entreprise de menuiserie acquise en 2019 et spécialiste du secteur de la restauration. MBMA a déjà revu et corrigé à Bordeaux l'agencement intérieur du Café Français, du Clémenceau ou encore du Plana. Toujours en 2019, le créateur d'Abso Bois reprend Euro Sièges. Société spécialisée dans la sellerie et la tapisserie d'ameublement, Euro Sièges propose des prestations sur-mesure voire des créations et des rénovations. En 2020, c'est au tour de la société vendéenne New Rasec, à Mortagne-sur-Sèvre, en Vendée, spécialiste de l'aménagement des grandes surfaces spécialisées (GSS) et grandes surfaces de bricolage (GSB), de tomber dans les filets du groupe bordelais.

Abso Bois n'a pas peur des gros

"La société New Rasec n'a pas surmonté l'impact de la crise du Covid-19. Cette spécialiste de l'agencement des grandes surfaces a vu son chiffre d'affaires passer de 120 à 30 millions d'euros entre 2019 et 2020. Ce naufrage était aussi une opportunité pour nous, qui avons repris les 100 collaborateurs de l'entreprise en juillet 2020", retrace Antoine Messean.

Une période de Covid-19 qui n'a pas épargné Abso Bois dont le chiffre d'affaires 2020 s'est élevé à 20 millions d'euros. PGE, chômage partiel : le dirigeant du jeune groupe a activé toutes les manettes disponibles. De fortes contraintes qui n'ont pas empêché le président d'Abso Bois de voir grand. Et pour pouvoir mener ses opérations de croissance externe à bien, qui consomment leur lot de cash -même avec des achats à la barre des tribunaux de commerce-, Antoine Messean a trouvé un partenaire.

Du cash, peu d'endettement et un gros investisseur

"J'investis avec l'appui de Stanislas de Malet-Roquefort (notamment dirigeant du Château de la Gaffelière en Saint-Emilion -Ndr), qui intervient à titre d'actionnaire financier et de partenaire pour le développement du groupe. Abso Bois a réalisé près de 30 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021. Le groupe dispose de 8 millions d'euros de fonds propres et supporte moins de 4 millions d'euros de dettes. Nous menons nos opérations sur fonds propres, sans dette d'acquisition. L'un des objectifs est de pérenniser la croissance interne du groupe. En améliorant les outils de production et le développement vers de nouveaux clients. La demande bois est en très forte hausse", déroule le président du groupe.

Cette recherche de nouveaux clients devrait notamment passer par Doubaï mais aussi l'outre-mer, avec bientôt l'ouverture de magasins à Cayenne et à La Réunion.

Un développement pour davantage de "Made in France"

Pour avoir les moyens de ses ambitions, à commencer par la mise à niveau de son appareil de production, Abso Bois a levé quatre millions d'euros en 2021. Sur ce total, le groupe a consacré deux millions d'euros à l'installation d'une nouvelle chaudière biomasse à Lamarque Sogy Bois. Un investissement très lourd pour lequel le groupe bordelais a bénéficié d'un prêt d'un million d'euros de la part de BPI France et d'une subvention de 950.000 euros de l'Ademe.

"Le plan de modernisation de nos outils industriels intégrait ce changement de chaudière, dans le cadre d'un plan industriel très fort que nous allons mener sur trois ans et qui a été appuyé par la Région Nouvelle-Aquitaine, via le pôle de compétitivité Xylofutur, dont nous faisons partie. Bpifrance est intervenue dans le cadre de son programme d'accélérateur de la filière bois" ,cadre Antoine Messean.

Ce dernier n'est pas encore inquiet de la montée des prix des matières premières qu'Abso Bois est toujours en mesure de répercuter sur les clients, y compris celui de la hausse de l'essence lié à la guerre en Ukraine. Le dirigeant veut faire de son groupe "un acteur significatif" de la filière, de la coupe du bois à sa transformation tout en poussant sur la diversification, en étendant en particulier l'activité dans l'ameublement à la tapisserie. En reliant immédiatement l'activité de sciage, maîtrisée par le groupe, à la transformation du bois en planchers et mobilier, Antoine Messean est bien convaincu qu'il favorise le "Made in France", avec des perspectives très bien orientées

