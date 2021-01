Immobilier d'entreprise : Bordeaux évite le KO, les entrepôts en hausse dans la métropole

L'Observatoire de l'immobilier d'entreprise de Bordeaux Métropole (OIEB) a dévoilé, ce vendredi 22 janvier, l'étude co-réalisée avec l'A'urba (Agence d'urbanisme de Bordeaux Aquitaine) concernant l'évolution de l'immobilier d'entreprise en 2020. Simon de Marchi, président de l'OIEB, Alexandre Cieux, vice-président et secrétaire, et Valéry Carron, vice-président, sont revenus sur cette année 2020.

Une année rendue dangereusement atypique par la pandémie de coronavirus et les longues séquences de confinement qui lui sont associées. Pourtant si le marché du bureau a été sévèrement plombé par cette crise, où l'activité commerciale a été interdite pendant des semaines, il a plutôt bien résisté.

Explosion des locaux d'activités et entrepôts

Quant au marché des locaux d'activité et entrepôts, il a continué à progresser fortement, dans le sillage d'un 1er semestre 2020 très réussi. Le marché métropolitain finit ainsi l'année en fanfare sur ces deux segments de marché. Celui des locaux d'activités, qui avait enregistré 56.900 m2 échangés au 1er semestre 2020, clôture l'exercice à 147.000 m2 : soit une hausse de +158 % entre les deux semestres, au travers de 132 transactions ! Au total les échanges de locaux d'activités affichent une hausse de +32,2 % par rapport à 2019.

Et l'évolution est encore plus marquée pour les entrepôts. Le marché des entrepôts a ainsi progressé de plus de 170 % entre le 1er et le 2nd semestre 2020, pour atteindre 159.000 m2 à l'issue de l'exercice, via 34 transactions ! Soit une hausse +67,6 % par...