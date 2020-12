A Pessac, Wood Office mise sur l'ossature bois pour atteindre l'énergie positive

Franck Raynal, le maire de Pessac, était accompagné ce 4 décembre d'Hérvé Denudt, directeur développement de GSE Aquitaine, et de Daniel Gallou, gérant de la société Granitic, pour visiter le bâtiment Wood Office dans le parc d'activités de Canteranne. Cet immeuble quasiment achevé a été conçu et réalisé par GSE avec une ossature bois et une certification Bepos (bâtiment à énergie positive) pour le compte de la société Granitic. Concrètement, cela signifie qu'en combinant sobriété et efficacité énergétique, production d'énergie et faible empreinte carbone, ce bâtiment produit plus d'énergie qu'ils n'en consomme pour son propre fonctionnement.

La façade en bardage bois du bâtiment tertiaire Wood Office, à Pessac (crédits : Agence APPA).

Le bois, qui vient ici exclusivement de France, a décidément le vent en poupe que ce soit du côté de la mairie écologiste de Bordeaux, qui entend "sortir du tout béton", ou de celui de l'EPA Euratlantique, qui s'est fixé un objectif de 100 % de construction bois pour ses nouveaux projets immobiliers.

L'intérieur du bâtiment (crédits : Agence APPA).

Le bâtiment Wood Office et ses 2.450 m2 est composé de trois étages et d'une toiture photovoltaïque qui viendra alimenter sa consommation. Il est assorti de 24 prises de recharge pour véhicules électriques (soit 29 % du total des places de stationnement prévues). L'immeuble qui doit être achevé et livré au 1er trimestre 2021 pourra accueillir 300 occupants. Il sera commercialisé à la vente ou à la location avec des plateaux de 387 m2.

