Economie circulaire : Bois et Scieries du Centre investit massivement pour se diversifier

L'unité de granulation de GBMC est en service, la production de dés agglomérés sera lancée courant mars. (Crédit : Corinne Mérigaud) (Crédits : Corinne Mérigaud)

Bois et Scieries du Centre vient d'investir près de 25 millions d'euros dans son unité basée à Moissannes (Haute-Vienne) pour produire des granulés et des agglomérés en recyclant ses connexes dans une logique d'économie circulaire. Six recrutements sont ouverts.