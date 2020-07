Immobilier d'entreprise : Bordeaux Métropole évite l'effondrement du marché

Simon de Marchi, Patrice Dupouy et Valery Carron, respectivement président et vice-présidents de l'Observatoire de l'immobilier d'entreprise de Bordeaux Métropole (OIEB) ont présenté ce jeudi 16 juillet les chiffres sur l'évolution du marché au 1e semestre 2020. Chiffres qui résultent de l'étude de marché de l'OIEB menée en étroite collaboration avec l'A'urba (Agence d'urbanisme de Bordeaux Aquitaine). Contrairement à ce que l'on pouvait craindre l'activité dans l'immobilier d'entreprise ne s'est pas effondrée.

Si le marché du bureau a été sérieusement secoué par la crise sanitaire, puisque l'activité commerciale a été totalement gelée selon les professionnels pendant deux mois et demi de confinement, aucune visite n'étant autorisée, locaux d'activité et entrepôts font plus que sauver le bilan. Avec 56.900 m2 échangés au cours de ce 1e semestre 2020, le segment de marché des locaux d'activité affiche une hausse de 44 % par rapport à la même période en 2019 ! Tandis que le segment de marché des entrepôts, à 58.800 m2, affiche une hausse de 30 % sur un an...

Un compte propre de 12.000 m2 à Canéjan



Au global le 1e semestre 2020 a enregistré, avec un total échangé de 115.700 m2, une hausse combinée de +36 % sur un an, au...