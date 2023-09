ADI Nouvelle-Aquitaine fait feu de tout bois pour pousser l'innovation

« D'ici fin 2023, nous allons envoyer une infirmière sur le terrain, dans les Ehpad de la côte basque, pour réaliser des examens, piloter des téléconsultations ou organiser une hospitalisation en sollicitant le même jour tous les professionnels concernés. L'enjeu c'est de permettre aux patients âgés de se déplacer le moins possible », observe Maxime Romain, le directeur de la clinique privée Aguilera, filiale du groupe Ramsay.

« Se concentrer sur la réponse au besoin »

Le cadre de santé a travaillé pendant douze ce mois à ce projet « Hors les murs » lors d'un programme d'ADI Nouvelle-Aquitaine dédié à l'économie de la fonctionnalité et de la coopération (EFC). Un programme collectif permettant de croiser les approches d'une vingtaine d'entreprises régionales au prisme de l'EFC, ce concept qui fait primer l'usage sur le produit.

« L'idée c'est de se concentrer sur la réponse au besoin du patient plutôt que sur nos propres contraintes avec, à la clef, un meilleur service offert aux patients et à leurs proches, une organisation plus simple pour le personnel des Ehpad et des économies pour la Sécurité sociale », témoigne Maxime Romain.



Lire aussiL'économie de la fonctionnalité ou comment sortir de la dépendance volumique

Un concept qu'ADI déploie dans la région depuis deux ans, comme le rappelle Vincent Bost, le patron de l'agence de développement et d'innovation :

« L'EFC et l'économie circulaire sont des modèles poussés par ADI auprès des entreprises que nous accompagnons pour les amener à réinterroger la chaîne classique de production et de vente d'un produit ou d'un service au profit de l'éco-conception, de l'économie de l'usage et la fin du cycle de vie. »

« Donner vies aux idées »

Cette structure régionale déploie une palette de services divers et variés aux entreprises, majoritairement de moins de 50 salariés. « Nos services sont 100 % gratuits car financés par la Région, l'Union européenne et nos plus de 600 adhérents. L'objectif de fond est de donner vie aux idées, c'est-à-dire d'aider ces PME à travailler leurs projets d'innovations technologiques et non technologiques dans les phases amont, avant l'étape du laboratoire ou du conseil », détaille Vincent Bost.

Et le directeur général le revendique volontiers : « Nous ne sommes pas techno-solutionnistes ! Il y a un consensus aujourd'hui sur le fait qu'on ne résoudra pas le défi climatique qu'avec la technologie et qu'il faudra aussi changer les usages, les modèles et les pratiques. Il faut travailler sur la sobriété de l'économie ! »

Lire aussiDes panneaux photovoltaïques innovants bientôt industrialisés en Nouvelle-Aquitaine

Transition écologique, énergie, politiques d'achats, mobilités, numérisation, industrie 4.0, santé, transport fluvial : les sujets abordés par ADI sont très nombreux et passent par le biais de dispositifs individuels et collectifs, en présentiel et à distance. L'association accompagne plus de 900 projets d'innovation par an et organise 130 évènements en ligne et aux quatre coins de la grande région. Le tout avec une équipe de 80 collaborateurs à Bordeaux, Bidart, La Rochelle, Limoges, Pau et Poitiers et un budget d'environ huit millions d'euros. Prochains évènements : les rencontres nationales de la mode durable à Poitiers le 19 octobre et le salon NéoBusiness des achats durables à Bordeaux les 8 et 9 novembre.

Lire aussiLe Cetia, nouveau laboratoire du recyclage des vêtements et chaussures unique en Europe