Avec son exosquelette, zUFO fait le pari d'une chaussure de ski durable mais onéreuse

Tout est parti de sorties en ski de randonnée pour Hervé Fredouille qui a fait ce constat : au niveau des pieds, les chaussures ne répondaient ni au confort ni à la gestion des efforts.

« La technologie des coques rigides n'est pas adaptée à la morphologie humaine, surtout au niveau du pied ! », assure-t-il.

Ingénieur de formation, Hervé Fredouille a donc réfléchi à un nouveau concept de chaussures pour remplacer la technologie actuelle qui, contrairement aux skis, a très peu évolué en 50 ans et pâtit d'un manque d'innovation. « La fonction principale d'une chaussure de ski, c'est de transmettre des efforts, et qui dit transmission d'effort, dit mécanique. J'ai donc creusé le sujet au travers d'une analyse fonctionnelle », explique Hervé Fredouille.

Un exosquelette et une partie textile

Le résultat, c'est une chaussure composée d'un exosquelette qui assure la fonction mécanique et permet la transmission des efforts entre le corps et le ski, et d'une partie textile qui assure la fonction d'étanchéité ainsi que la fonction thermique. « Nous avons séparés les deux fonctions, ce qui évite les compromis à droite et à gauche. » Cette chaussure, Hervé Fredouille, l'a par ailleurs voulue éco-conçue. Elle a obtenu un Award au dernier CES de La Vegas en janvier dans la catégorie développement durable.

« La chaussure zUFO est composée d'une douzaine de modules montables et démontables sans outil spécial ni colle, ce qui signifie qu'elle est facilement réparable donc plus durable. Elle a par ailleurs été conçue pour être multi-usage. Elle servira pour le ski de piste et le ski de randonnée ce qui mettra fin à la segmentation spécifique du matériel de loisirs et évitera la multiplication des produits », développe Hervé Fredouille.

La chaussure zUFO est composée d'un exosquelette (crédits : zUFO).

Il planche également sur un nouveau modèle économique valorisant l'usage plutôt que l'achat. « Nous pourrions proposer de la vente, avec un positionnement à 750 euros, de la location, mais aussi de l'abonnement, l'avantage étant de pouvoir se partager le matériel. Plutôt que de vendre un produit, nous vendrions alors un usage », avance Hervé Fredouille. Un positionnement plutôt haut-de-gamme puisque les prix de chaussures en moyenne de gamme oscille entre 300 et 500 euros tandis que les plus chères atteignent 700 euros et, très rarement, jusqu'à 900 euros.

2023 : choix des matériaux et du processus industriel



Après trois ans de R&D, la chaussure de ski zUFO est toujours en phase de développement. Des démonstrateurs fonctionnels ont, à ce stade, été testés par des professionnels. « Notre deuxième prototype comprenait le fonctionnel et le design, il va être testé cet hiver. Deux autres prototypes sont par ailleurs prévus cette année, l'idée étant de choisir les matériaux définitifs et le processus industriel, avec la sélection des partenaires. Objectif : industrialiser et commercialiser l'hiver prochain », révèle Hervé Fredouille.

L'entreprise n'investira pas elle-même dans un outil industriel neuf. Elle se basera sur des outils de production déjà existants et ira chercher des compétences spécialisées principalement en région Nouvelle-Aquitaine et Auvergne Rhône-Alpes mais aussi dans les Hauts de France. Pour faire avancer le projet et financer toutes ces étapes, l'entreprise prépare une levée de fonds pour 2023.