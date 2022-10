Surf : les casiers connectés de la startup Sealocker récompensés par l’Eurosima

Après le fabricant angloye de planches de surf en mousse recyclable Polyola l'an dernier, c'est au tour de Sealocker, née en 2021 à la technopole Izarbel de Bidart et installée à Hossegor, de remporter l'appel à projets innovation de la fédération des fabricants de matériel de glisse, réunis au Casino de Hossegor pour leur SurfSummit annuel ce 13 et 14 octobre 2022. La startup, qui avait gagné lors de l'évènement l'an dernier un accompagnement personnalisé d'un an de la part de la fédération, développe une double innovation : la réservation de planches de surf via son application (plus de 800 utilisateurs à date) et leur location et vente en libre-service grâce à des casiers connectés.

"Nous avons installé le premier locker [casier, NDLR], de 3,70 mètres de hauteur, dessiné par l'agence bayonnaise Outerfcraft et intégralement fabriqué en France, à Biarritz aux Ateliers de la Côte le 22 septembre dernier. Nous prévoyons d'en installer une quinzaine en 2023", explique à La Tribune Nicolas Farolfi, son fondateur.

Une trentaine de partenaires

Après avoir fait un premier bout de chemin avec Camille Renié et Lou Ceyrolle, il s'est associé avec Matthieu Guyonnaud, un entrepreneur ayant notamment revendu sa marque de stand-up paddle à Zodiac.

Pour créer ce réseau, Sealocker, toujours accompagné par Estia Entreprendre et qui vient de recevoir une subvention de la Région Nouvelle-Aquitaine et de Bpifrance, s'engage avec des mairies, "qui ont une réelle volonté de faciliter la pratique de sport", ou bien des magasins de surf et shapers. Avec ces derniers, la société a déjà une trentaine de partenariats, majoritairement en Nouvelle-Aquitaine mais aussi en Bretagne et à La Réunion. Elle leur propose une offre de réservation sur abonnement. "Nous simplifions la location pour le loueur, pour qui il s'agit d'une activité chronophage, et l'utilisateur : toutes les démarches administratives sont enregistrées et le retrait de la planche, choisie parmi plus de 140 exemplaires disponibles actuellement, se fait par QR-code", explique le fondateur.

Diversification vers d'autres sports

Le test en cours pour la location de stand-up paddle par Decathlon à Hendaye avec la startup suisse Equip, déjà présente en France et Espagne avec une cinquantaine de produits de sport en location, n'a fait que le conforter dans sa conviction : "Sealocker entend répondre à la problématique du transport de matériel, que ce soit une planche, un kayak ou des skis pour les vacanciers, qui pourront ainsi être loués en toute saison et à toute heure. Et pour les locaux, le locker offre un choix large de matériel, en fonction des conditions ou pour un test avant achat."

Outre l'agrandissement du réseau et du nombre d'utilisateurs, y compris potentiellement au sein des entreprises, Nicolas Farolfi et Matthieu Guyonnaud se concentreront sur le perfectionnement des casiers pour être certains qu'ils fonctionneront toujours, même près de la mer.

