Lionel Matias élu président de l'UIMM Gironde-Landes

L'UIMM Gironde Landes a tenu son assemblée générale ce 27 septembre dans les locaux de la Maison de l'industrie, à Bruges, en présence de Nicolas Foucard, le président sortant, de Philippe Jehanno, le président régional de l'UIMM, et d'Eric Trappier, le président national et PDG de Dassault Aviation. Et la fumée blanche a désigné l'industriel girondin Lionel Matias pour un mandat de deux ans en tant que président de la fédération patronale de la métallurgie. Ce chef d'entreprise de 50 ans est le directeur général depuis 2013 d'A2M Proximetal, une PME spécialisée dans les constructions métalliques de bâtiments industriels, collectifs et agricoles (serrurerie, tôlerie, métallerie et bardage, etc.). Basée à Saint-Aubin-de-Blaye, dans le nord-Gironde, l'entreprise emploie 43 salariés pour environ huit millions de chiffre d'affaires.

Lire aussi« Tout le monde se rend enfin compte que l'industrie c'est important ! » (Philippe Jehanno)

Lionel Matias a esquissé les grandes lignes de son mandat :

"On va s'inscrire dans la continuité et dans le cadre de la feuille de route nationale tout en mettant l'accent sur les questions de recrutement et de marque employeur. L'enjeu est aussi soutenir les nouvelles industries et les innovations, notamment face au défi climatique."

La formation initiale et continue, la RSE et la compétitivité resteront donc aux centres des préoccupations de l'UIMM Gironde-Landes, dont le comité de direction a été en partie renouvelé autour du trésorier Julien Marigot (directeur général de Sefmat) et de la secrétaire Laurence Larrieux (président d'Abaque Industries) :

Arnaud Bergeron, directeur du campus Thales

Philippe Chedru, président d'Oxymetal

Patrice Daste, président d'Alsymex

Nicolas Foucard, directeur chez ArianeGroup

Marie Gaudre, directrice chez ArianeGroup

Laurent Karrasch, PDG de Bellot SA

Nicolas Patay, président d'AMP

Daniel Charbonnel, directeur chez Nexteam/Ventana Mecaweld (nouvel élu)

Julien Chomat, directeur général de Worldcast Group (nouvel élu)

Michel Courtiols, directeur général Groupe Charbonnier / Erma Electronique (nouvel élu)

Amalia Festa, directrice Nanni Industries (nouvelle élue)

Lire aussiDéchets, e-commerce, distribution : la robotique industrielle monte en cadence en Gironde