Nanni Industries va motoriser trois vedettes côtières de surveillance maritime

La société girondine Nanni Industries, à La-Teste-de-Buch (bassin d'Arcachon), spécialisée dans la marinisation des moteurs vient de décrocher un nouvel appel d'offre lancé par la Socarenam (Société calaisienne de réparation navale et méconique). Nanni Industries va ainsi équiper trois vedettes côtières de surveillance maritime (VCSM) à construire par la Socarenam. Ces trois vedettes dessinées par l'agence d'architecture navale Archi-Delion, à Nantes, vont être construites à la demande de la Direction générale à l'armement (DGA).

Cet appel d'offre remporté par Nanni Industries comprend une quatrième option. Chacune de ces vedettes, plus longues et puissantes que les précédentes sera équipée de deux monteurs Nanni/MAN V.12 D.2862 (1.900 chevaux). Ces vedettes côtières de surveillance maritime vont être employées pour des missions de police en mer, de défense maritime du territoire, de secours et lutte antipollution. Comme celles des Douanes, elles participeront aussi à la surveillance des zones interdites en Guyane lors des tirs de fusées depuis Kourou.

La direction de Nanni Indusries, société familiale franco-italienne dont Amalia Festa est la dirigeante, précise que l'entreprise testerine équipe ce type d'unité navale depuis 17 ans et qu'elle a motorisé au total 60 de ces bâtiments, dont 24 pour la France et 36 à l'export. Nanni Industries, qui emploie 80 salariés, réalise 25 M€ de chiffre d'affaires. L'entreprise a toujours marinisé des moteurs destinés à des bâtiments militaires mais ne s'est doté d'une section Défense que depuis deux ans, qui comprend aussi des groupes électrogènes.

Nanni Industries, qui met notamment en avant la fiabilité de ses moteurs, leur excellent rapport poids/puissance et une maintenance facilitée, marinise ces derniers dans deux grands bâtiments à La-Teste. On confirme dans l'entreprise que le confinement a provoqué une baisse d'activité comprise entre 20 et 25 % par mois, sans que l'activité ne soit arrêtée. Au cours des dernières années l'entreprise, qui vend entre 2.000 et 3.000 moteurs par an, a beaucoup investi dans le développement de puissants moteurs pour le secteur de la plaisance, notamment à la suite du partenariat conclu en 2018 avec Scania. Elle a également signé en 2015 avec John Deere, mais aussi,...