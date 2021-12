« Tout le monde se rend enfin compte que l'industrie c'est important ! » (Philippe Jehanno)

LA TRIBUNE - Vous êtes directeur général de Techman Head (lire encadré) depuis 2016, comment traversez-vous la crise du transport aérien ?



Philippe JEHANNO - Le coup a été rude en 2020, nous avons perdu un quart de notre chiffre d'affaires pour tomber à environ 19 millions d'euros, loin des 25 millions d'euros de 2019. Mais nous avons réussi à ne pas licencier en utilisant l'APLD (activité partielle de longue durée) et parce que notre activité s'équilibre entre le civil, le militaire et la fabrication de nos propres produits. C'est une volonté depuis plusieurs années de ne pas dépendre d'un seul secteur ou d'un seul constructeur tout en ayant nos propres bureaux d'étude capables de développer et fabriquer nos propres produits. C'est un gage de sécurité. Je préfère être plus petit mais disposer de produits propres que d'être une grande ETI trop dépendante d'un seul donneur d'ordre. L'année 2021 est en demi-teinte et devrait s'établir un peu en dessous des 19 millions d'euros de 2020 mais les carnets de commande sont en forte hausse ces derniers mois donc je suis optimiste pour 2022. Il faudra réussir ce challenge du redémarrage malgré les difficultés à embaucher !

TECHMAN HEAD

Fondé en 2009, détenu et présidé par Jean-Yves Taboni, Techman Head est un groupe de cinq PME travaillant dans l'aéronautique, la défense et d'autres industries : TMH-AMS (bancs d'essais hydrauliques), TMH-Novatec (entretien et fabrication de pièces moteurs notamment pour Safran), TMH-Tools (support au sol et maintenance aéronautique), TMH-Cemep (usinage d'outillages pour l'aéronautique, le naval et la défense) et TMH Concept (fabrication de machines spéciales pour les équipementiers automobiles et d'autres industriels). Au total, le groupe basé à Châtellerault (Vienne) emploie 130 salariés et vise près de 19 millions d'euros en 2021, contre 25 millions d'euros en 2019, dernière année avant le Covid. Philippe Jehanno en est le CEO depuis 2016.

Président de l'UIMM de la Vienne, vous êtes désormais président pour deux ans de l'UIMM de Nouvelle-Aquitaine. Comment abordez-vous ce sujet clef du recrutement ?

L'industrie et l'aéronautique sont dans une phase de redémarrage et ce que je constate, de façon positive, c'est une forme de retour en grâce de l'industrie dans les discours. Tout le monde se rend compte enfin que l'industrie c'est important ! Il y a un changement en termes d'image mais aussi en termes de soutien public et politique. Maintenant c'est à nous de savoir communiquer sur les métiers de l'industrie, de la métallurgie et de l'aéronautique notamment auprès des plus jeunes.

Aujourd'hui, les entreprises sont dans une position où elles doivent être capables de séduire et de convaincre des salariés de plus en plus volatiles au cours de leur vie professionnelle. Nous devons donc travailler de manière interprofessionnelle sur l'attractivité des métiers industriels pour arriver à faire venir des salariés sur tous les territoires. Il faut que nous arrivions à profiter du regain d'intérêt des villes moyennes et des campagnes où sont situées de nombreuses entreprises industrielles.

Quelle place pour la formation et l'apprentissage ?

Oui, nous avons toujours été attentifs à ce sujet de disponibilité et de formation des salariés. L'apprentissage est un levier très important et je crois qu'enfin ce n'est plus considéré comme une voie de garage mais une voie qui offres des opportunités professionnelles à tous les profils, du Bac pro à l'ingénieur. En 2020 et 2021, on a connu de fortes hausses des effectifs dans nos centres d'apprentissage et c'est une très bonne nouvelle. Dans nos métiers, l'apprentissage et l'alternance sont des voies royales !

L'automobile et l'aéronautique sont sous une forte pression politique et publique pour décarboner leurs activités. Comment appréhendez cette nouvelle donne ?

Nous sommes devant de gros défis et la transition accélérée vers l'automobile électrique va poser beaucoup de questions aux équipementiers qui sont positionnées sur les moteurs thermiques, c'est évident. Dans l'aéronautique, les temps de développement sont plus longs mais il y a déjà beaucoup de travaux, beaucoup de progrès pour alléger les avions et diminuer la consommation de leurs moteurs. Je pense notamment aux essais en vol avec le SAF (Sustainable aviation fuel). Les motoristes y travaillent activement, la filière est déjà en ordre de marche alors même qu'elle n'est pas le plus gros contributeur aux émissions de gaz à effet de serre.

Comment accueillez-vous la signature du contrat de fourniture de 80 Rafale aux Émirats Arabes Unis ?

C'est évidemment une très bonne nouvelle pour le tissu économique régional. Il est encore trop tôt pour évaluer les retombées ou les créations d'emploi mais je veux rappeler que l'aéronautique est l'un des rares secteurs de l'économie française à générer une balance commerciale nette positive ! Il faut donc conserver ces atouts et ces savoir-faire dans notre pays tout en les transformant.

