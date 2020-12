Industrie : l'UIMM Nouvelle-Aquitaine déploie un plan de relance de 5,2 millions d'euros

"On assiste actuellement à une destructuration des chaînes d'approvisionnement dans l'aéronautique et dans l'industrie. Pour limiter les dégâts on veut favoriser l'appropriation du plan de relance national et insister sur l'industrie durable et sur la résilience par des projets de diversification transfilières", explique à La Tribune Xavier Esturgie, le vice-président-délégué-général de l'UIMM (Union des industries et métiers de la métallurgie) d'Aquitaine.