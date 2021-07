Valérie Lasek prend la direction générale de Bordeaux Euratlantique

Alors que l'opération d'intérêt national Bordeaux Euratlantique est à la moitié de son calendrier de réalisation à Bordeaux, Bègles et Floirac, l'établissement public d'aménagement connaît le nom de sa nouvelle directrice générale. C'est Valérie Lasek, jusque-là adjointe au directeur général délégué à l'appui opérationnel et stratégique à l'Agence nationale de cohésion des territoires (ANCT), qui a été retenue pour occuper ce poste clef pour l'aménagement du sud de l'agglomération bordelaise. L'arrêté de sa nomination a été publié au Journal officiel du 27 juillet 2021.

Diplômée de Sciences Po Lille et de l'Institut régional d'administration de Lille, Valérie Lasek dispose d'une solide expérience dans le domaine de l'urbanisme, de l'habitat et de l'aménagement urbain. Elle a notamment suivi les affaires européennes puis les questions d'habitat, d'urbanisme et de paysage et d'aménagement durable au ministère de l'Écologie de 2003 à 2012. Elle a ensuite rejoint le cabinet de Cécile Duflot en 2012 au ministère de l'Égalité des territoires et du logement notamment pour l'élaboration de la loi Alur avant de rejoindre de 2014 à 2016 l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (Anru) pour préfigurer l'Institut pour la ville durable. En 2016, elle devient directrice générale de l'Epareca (Établissement public national d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux) qui est devenu l'Agence nationale de cohésion des territoires début 2020.



A compter du 1er août, Valérie Lasek prendra donc la suite d'Alexandre Villatte qui assurait la direction générale par intérim depuis le départ de Stéphane de Faÿ pour Grand Paris Aménagement en novembre 2020.

Lancée en 2010, l'opération Bordeaux Euratlantique, qui s'étend sur 738 hectares, doit s'achever en 2030. La plus vaste opération d'aménagement hors Île-de-France est donc à la croisée des chemins. Si la première décennie s'est beaucoup concentrée sur le quartier de la gare Saint-Jean, notamment pour accompagner l'arrivée de la LGV, les années qui viennent seront marquées par les opérations sur la rive droite de la Garonne à Bordeaux et Floirac mais aussi, rive gauche, par l'emblématique projet de la "Rue bordelaise" et le réaménagement des quais vers le Sud dans le prolongement du jardin de l'Ars.

