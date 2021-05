Bordeaux Euratlantique présente les espaces publics du Belvédère sur la rive droite

Démarré en 2015 avec le parc aux Angéliques le long de la Garonne entre le pont de Pierre et le pont Saint-Jean, le projet Bordeaux Euratlantique se poursuit sur la rive droite de Bordeaux. Avec le quartier Belvédère, en plein chantier, Alexandre Villatte, directeur général par intérim de l'EPA Bordeaux Euratlantique, souhaite construire un quartier bordelais végétalisé, désenclavé et connecté aux différents centres de la ville.

Le plan du futur quartier Belvédère. Cliquez sur l'image pour l'agrandir (crédits : EPA Euratlantique)

Le secteur Belvédère-Deschamps s'étend sur 40 hectares, dont 15 hectares d'espaces verts, et représente un investissement de 20 millions d'euros pour l'EPA. A l'issue de ces travaux, 3.000 logements sont attendus dont 35 % de logements sociaux, accueillant entre 4.000 et 5.000 habitants. Les prix des logements ont été plafonnés, et forment un panachage de prix allant de 2.900 à 5.000 euros le m2, avec une moyenne à 3.600 euros le m2 sur tout le site. 221 nouveaux arbres y ont été plantés.

Le jardin sportif Suzanne Lenglen

Première avancée concrète, le jardin Suzanne Lenglen sera livré fin juin 2021 dans le quartier Belvédère, assure Pierre Bonnecarrère, directeur au sein de l'EPA. L'espace de 4,2 hectares, qui relire le quartier de la Benauge à la Garonne, a été complétement réaménagé sur l'ancien stade Promis, avec des terrains de football, de tennis, de hockey sur gazon ainsi qu'une piste d'athlétisme.

Le terrain de football (crédits : EC / La Tribune).

Avec plusieurs entrées, le jardin se veut un espace ouvert et végétalisé, qui peut être un lieu de pratique sportive comme de loisirs. Le gymnase Promis sera quant à lui réhabilité, et est encore en travaux : un terrain de basket et deux salles de sport spécialisées seront implantés.

Boulevard Joliot-Curie

Le boulevard Joliot-Curie traversant le site est actuellement en travaux d'élargissement depuis début 2021. Il sera achevé à la rentrée prochaine avec des espaces dédiés aux voitures, bus et vélo qui circuleront sur des voies séparées par de la végétation. Il conservera son double sens de circulation avec ses 2x2 voies et toujours une limitation de vitesse à 50 km/h.

Lire aussi 3 mnEuratlantique prolonge les quais de Bordeaux vers le Sud

Le boulevard Joliot-Curie en plein chantier (crédits : EC / La Tribune)

L'école Deschamps

La livraison de l'espace scolaire Deschamps est prévue pour septembre 2022, comme le reste des bâtiments administratifs. Composé de 18 classes et mixant cours élémentaires et maternels, l'école sera située à proximité du jardin Suzanne Lenglen.

>> [DIAPORAMA] Les dix ans de Bordeaux Euratlantique en dix photos

La place du Belvédère

La place du Belvédère sera elle aussi livrée à la rentrée 2022. Elle sera légèrement surélevée pour offrir une vue sur la Garonne lorsqu'elle est haute, et sur la vieille ville de la rive gauche. De la taille de la Place de la Bourse, cette esplanade sera entourée d'immeubles avec au rez-de-chaussé des commerces, et accueillera des logements mixtes dans les étages. Sous la place, un parking privé d'usage public pour les commerces sera aménagé.

La future place du Belvédère (EC / La Tribune)

A suivre

Le réaménagement du pont St Jean est prévu pour 2022, et le Parc Eiffel devrait être achevé d'ici 2025. Mais avant cela, le quai Deschamps devrait être livré d'ici fin 2021. Par ailleurs, la direction générale du Bordeaux Euratlantique ne connaît toujours pas son nouveau directeur, mais celui-ci devrait être annoncé à la rentrée 2021. Alexandre Villatte continue s'assurer l'intérim. D'ici 2030, les 730 hectares du périmètre total de l'opération d'intérêt métropolitain devrait accueillir 30.000 emplois et répondre aux besoins en logement de 50.000 personnes.

Lire aussi 14 mnStéphan de Faÿ : "Euratlantique a déjà compensé dix ans d'artificialisation des sols à Bordeaux"