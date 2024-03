Bordeaux Métropole : Christine Bost élue présidente, hommage appuyé à Alain Anziani

C'est d'abord par un hommage de tous les groupes politiques à l'action et à la personne d'Alain Anziani que ce conseil métropolitain électif a débuté. Le président socialiste élu en 2020 a en effet annoncé début mars sa démission pour raison de santé. « Je salue le travail, l'action et la détermination [...]. Nous pouvons être fier du chemin parcouru vers une métropole plus proche, écologique et solidaire », a déclaré Pierre Hurmic. Le maire écologiste de Bordeaux n'élude pas « quelques désaccords, rares, sincères et ferroviaires », en référence à leurs positions opposées sur la LGV vers Dax et Toulouse, mais décrit « un climat de confiance et de détermination » et partage son « amitié et plus grand respect pour Alain Anziani ».

Un hommage partagé par le groupe Métropole Commune(s) de droite et du centre par la voix de Patrick Bobet, l'ancien président LR de la Métropole, qui salue en y associant Alain Juppé « l'attitude courageuse et digne », le « souci de l'intérêt général et métropolitain » et « l'ouverture à l'égard des maires de l'opposition ». Tandis que le groupe macroniste de Thomas Cazenave retient « un dialogue sincère, la modération, la recherche de compromis et le respect de l'opposition ». Enfin, ses collègues socialistes, par la voie de Véronique Ferreira, et communistes, via Olivier Escots, ont également mis en avant les qualités d'écoute, de compromis, d'humanisme et de pragmatisme d'Alain Anziani, qui reste conseiller métropolitain et maire de Mérignac.

Christine Bost et Alain Anziani, quelques minutes avant l'élection (crédits : Agence APPA).

« Je n'ai fait que mon devoir et je tire les conséquences du fait que je ne suis plus en état d'assumer l'entièreté des mes fonctions », a sobrement réagit Alain Anziani, saluant « l'image de dignité renvoyée par ce conseil métropolitain ». Le désormais ex-président de la Métropole a été longuement salué par une standing ovation des élus métropolitains.

Son bilan à la Métropole À la tête d'une majorité PS-Verts-PCF, l'action d'Alain Anziani a été marquée par l'adoption d'une série de documents structurants pour le territoire : Plan climat, Schéma de développement économique, Schéma des mobilités, passage en régie publique de l'eau, feuille de route sur l'ESS ou encore 11e révision du plan local d'urbanisme intercommunal. Contre l'avis de ses alliés écologistes, il s'est aussi distingué par un soutien appuyé à la LGV vers Toulouse et Dax. Enfin, celui qui est aussi le maire de Mérignac et de son aéroport a veillé également sur l'avenir de la filière aéronautique, la zone aéroportuaire et, plus largement, le développement économique du territoire.

Première femme élue à la tête de Bordeaux Métropole

À l'issue du scrutin, Christine Bost, candidate de la majorité PS-Verts-PCF, a été élue par 73 voix sur 99 votants. S'y ajoutent 24 votes blancs, un vote nul et un vote pour l'autre candidat Marc Morisset (non rattaché). L'élue socialiste a donc rassemblé au-delà des groupes PS, Verts et PCF, qui totalisent 65 élus, pour devenir la première présidente de l'intercommunalité bordelaise depuis sa création il y a 56 ans. Dans le paysage politique actuel, Christine Bost, 50 ans et maire d'Eysines depuis seize ans, devient la 5e femme présidente parmi les 22 métropoles françaises.

Sitôt élue, la nouvelle présidente de Bordeaux Métropole a fixé le cap dans la continuité de l'action menée depuis 2020 par la majorité :

« Le défi qui est devant nous est immense et le temps est court [d'ici la fin du mandat au printemps 2026, NDLR]. Il n'y aura pas de révolution mais des lignes peuvent bouger et des nouvelles peuvent émerger », a-t-elle déclaré avant de défendre « une métropole qui accueille, qui inclut, qui propose, qui stimule les acteurs économiques et culturels et qui protège. »

« Ni une île déserte, ni une forteresse »

Christine Bost a fixé deux enjeux majeurs pour la fin de son mandat : « la vulnérabilité des territoires et des Hommes face aux risques climatiques, naturels et technologiques » et « notre capacité à faire en termes de ressources humaines et de moyens budgétaires ». Deux ambitions sont également mises en avant. La première c'est « une métropole à bien vivre ensemble » et « hospitalière » en termes d'emploi, de logement, de loisirs et de services publics d'enseignement et de santé. La seconde passera par « une métropole des solidarités territoriales entre nos 28 communes et avec nos territoires voisins : la métropole n'est ni une île déserte, ni une forteresse ! »

« Elle est une élue et une maire sérieuse », a réagi Pierre Hurmic, le maire de Bordeaux réélu 1er vice-président de la Métropole. « Le mot d'ordre c'est la continuité, elle apportera un regard nouveau mais pas d'inflexion politique. Il n'y a pas lieu de changer de cap à deux ans de l'élection. »

Formellement, la première décision de la nouvelle présidente de Bordeaux Métropole sera de parapher le courrier co-signé avec le Département et la Région pour candidater officiellement au label de Schéma schéma express régional métropolitain.

